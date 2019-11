Tafeln helfen den Armen, hier freiwillige Helfer der Hamburger Tafel beladen im Kühlraum Kisten mit Nahrungsmitteln. (Markus Scholz/DPA)

Seit geraumer Zeit ist die wachsende sozioökonomische Ungleichheit das Kardinalproblem unseres Landes, wenn nicht der ganzen Menschheit. Selbst der Klimawandel, von dem heute so viel die Rede ist, steht damit in Verbindung. Denn die Art und Weise, wie Reichtum in kapitalistischen Gesellschaften erzeugt und privat angeeignet wird, ist maßgeblich an der Umwelt- und Naturzerstörung beteiligt. Umgekehrt wirken sich die Folgen des Klimawandels auf Arme drastischer aus als auf Reiche, verfügen Letztere doch über bessere Ausweichmöglichkeiten und mehr Handlungsalternativen. Ungleichheit, von den meisten Deutschen hauptsächlich in Ländern wie den USA, Brasilien oder Südafrika verortet, breitet sich verstärkt auch in der Bundesrepublik aus. Noch nie war die Bundesrepublik so zerrissen wie heute: Während die Reichen immer reicher geworden sind, wurden die Armen nach der Vereinigung zahlreicher.

Auch die regionalen Disparitäten (zwischen Ost- und Westdeutschland, Nord- und Süddeutschland sowie Stadt und Land) haben an Bedeutung gewonnen. Zudem zeichnet sich eine Zersplitterung des politischen und des Parteiensystems ab, das jahrzehntelang durch personelle Kontinuität und Stabilität gekennzeichnet war. Arme Menschen beteiligen sich viel seltener als früher an Wahlen, weil sie keineswegs zu Unrecht glauben, dadurch kaum mehr etwas bewirken, bewegen und verändern zu können, wohingegen Reiche nicht bloß durch Parteispenden und Lobbytätigkeit großen Einfluss ausüben.

Die zunehmende Ungleichheit beschränkt sich nicht auf die asymmetrische Verteilung von Einkommen und Vermögen, erstreckt sich vielmehr auf unterschiedliche Lebensbereiche wie Bildung, Gesundheit, Wohnen, Freizeit und Mobilität. Welche gesellschaftliche Stellung jemand einnimmt, hängt nicht vom Geld allein ab, das jemand verdient oder besitzt, sondern wird stark beeinflusst von seinem Geschlecht, seiner ethnischen Herkunft, seiner Staatsangehörigkeit und seinem religiösen Bekenntnis.

Dennoch kann die (Fehl-)Ausstattung mit materiellen beziehungsweise monetären Ressourcen heutzutage als Hauptdeterminante der Ungleichheit gelten: Wer arm ist, wohnt eher in einer Wellblechhütte im Slum oder im Hochhaus am Stadtrand, und wer reich ist, eher in einer Villa oder im Loft eines angesagten Luxusquartiers. Weder das (weibliche) Geschlecht noch die (schwarze) Hautfarbe oder die (nichtchristliche) Religion wirken zudem sozial diskriminierend, wenn eine Person sehr vermögend ist.

Zur Person

Unser Gastautor

hat bis 2016 Politikwissenschaft an der Uni Köln gelehrt. Titel seines neuen Buchse: „Die zerrissene Republik. Wirtschaftliche, soziale und politische Ungleichheit in Deutschland“.