Wie stellen Sie sich die Zukunft des Autos vor? Im Jahr 2030? Werden Sie weiter mit ihrem Pkw an der Tankstelle stehen und am Anzeiger ablesen, wie literweise Diesel oder Benzin in Ihren Tank fließen? Wird es auf den Straßen noch mehr, noch größere und noch schwerere Autos geben, die weiter Schadstoffe in die Umwelt pusten? Oder stellen Sie sich eher kleine und flinke, elektrisch betriebene Pkw vor, schnell aufgeladen mit günstigem Strom aus Erneuerbaren Energien?

Beide Zukunftsszenarien sind möglich. Eines davon fühlt sich schal an, wie von gestern, als ob es eigentlich keine Zukunft wäre. Das andere leicht, schlüssig, zukunftsfähig. Welches Szenario Realität wird, entscheidet sich jetzt. Innerhalb der Bundesregierung tobt derzeit ein Machtkampf um die Zukunft des Autos. Bundesumweltministerin Svenja Schulze setzt sich dafür ein, den Umstieg auf den Elektromotor möglichst zügig voranzubringen. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer stellt sich im Schulterschluss mit der Autoindustrie dagegen: „Die Vernichtung einer europäischen Leitindustrie mache ich nicht mit!“, so Scheuer.

Hintergrund der hitzigen Debatte ist eine Neuregelung auf EU-Ebene, die die Klimaschäden durch Pkw ab 2021 absenken will. Und das aus gutem Grund: Der Verkehr ist maßgeblich für die Klimakrise verantwortlich. Ein Viertel aller CO2-Emissionen stammen weltweit aus dem Verkehr – und zwar wesentlich aus dem Straßenverkehr. In Deutschland haben die CO2-Emissionen aus dem Verkehr seit 1990 allen Klimazielen zum Trotz zugenommen.

Deutschland will Treibhausgase senken

Deutschland hat sich dazu verpflichtet, die Treibhausgase aus dem Verkehr bis zum Jahr 2030 um mindestens 40 Prozent im Vergleich zu 1990 abzusenken. Das bedeutet eine Emissionsminderung um mehr als 70 Millionen Tonnen CO2. Die EU hat vorgeschlagen, den CO2-Ausstoß von neuen Pkw bis 2030 so zu reduzieren, dass davon gerade einmal vier Millionen Tonnen in Deutschland erreicht werden könnten. Der Vorschlag ist also viel zu schwach. Ministerin Schulze und die meisten anderen europäischen Umweltministerinnen und Umweltminister sehen das auch so.

Mit ihren Diesel- oder Benzin-SUV fährt die deutsche Autoindustrie seit Jahren Milliardengewinne ein. Für die Verbraucher wird dieses Geschäftsmodell zur teuren Falle. Denn: Hält Deutschland seine Klimaziele nicht ein, müssen wir – die Steuerzahler – Milliarden Euro an andere EU-Länder zahlen, die die Klimaziele erreichen. In welcher Zukunft wir leben werden, entscheidet sich jetzt. Die Entscheidung liegt maßgeblich in den Händen der Bundesregierung.

