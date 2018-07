Die Angeklagte Beate Zschäpe mit ihrem Anwalt Hermann Borchert. (dpa)

Auch nach dem Urteilsspruch des Münchner Oberlandesgerichts sind im NSU-Komplex viele Fragen ungeklärt. Das ist nicht die Schuld des Gerichts, sondern zuvorderst die der Generalbundesanwaltschaft. Die Behörde war Herrin des NSU-Ermittlungsverfahrens und gab vor, welchen Spuren nachgegangen werden soll. Fast sieben Jahre nach der Selbstenttarnung des NSU sind daher noch eine Reihe von Fragen offen, darunter die folgenden:

Wer hat die NSU-Morde begangen?

Dafür, dass ausschließlich Mundlos und Böhnhardt alle zehn Morde begangen haben, gibt es keine eindeutigen Beweise. Zwar wurden die Tatwaffen im Brandschutt der Zwickauer Wohnung sichergestellt sowie weitere Asservate, die eine Verbindung des Trios mit den NSU-Taten nahelegen. Ihre DNA-Spuren oder Fingerabdrücke wurden aber weder an den Tatwaffen noch an den Tatorten gefunden. Für weitere Mittäter sprechen auch mindestens 30 bislang nicht identifizierte DNA-Spuren, die an Asservaten im ausgebrannten Wohnmobil und in der Zwickauer Wohnung gesichert wurden.

Warum endet die Mordserie im Jahr 2007?

Das ist ungeklärt. Auffallend ist, dass das Kerntrio zum gleichen Zeitpunkt beginnt, seinen Lebensstil zu verändern. Es zieht aus einem sozial schwachen Viertel in eine größere Wohnung in einem bürgerlichen Stadtteil von Zwickau um. Ihr Leben wird aufwendiger, sie machen Urlaube, mieten Wohnmobile und Pkw, fahren teure Fahrräder. Sowohl im Wohngebiet als auch in den Urlauben suchen sie soziale Kontakte. An Urlaubsbekanntschaften schicken sie Fotos und Videos von sich, geben ihnen Telefonnummer und Mailadressen. Ein Leben im Untergrund führen die Drei ab 2007 nicht mehr. Sie scheinen sich in Sicherheit zu fühlen.

Warum hatten Mundlos und Böhnhardt mehr als 20.000 Euro aus einem Bankraub, die Dienstwaffen vom Polizistenmord in Heilbronn und NSU-Bekennervideos bei sich, als sie am 4. November 2011 zum Banküberfall nach Eisenach fuhren?

Es ist schwer vorstellbar, dass eine Terrorgruppe, die fast 14 Jahre lang ebenso umsichtig wie professionell ihr Leben im Untergrund tarnte, ohne Not solch ein Risiko eingeht. Denkbar wäre, dass Mundlos und Böhnhardt in den Tagen zuvor ein Versteck oder eine geheime Wohnung geräumt haben, in der Geld und Waffen lagerten. Dafür würde auch die große Zahl von Waffen sprechen, die zu dieser Zeit in der Frühlingsstraße lagen. Denkbar ist, dass sie nur vorübergehend dort lagerten, denn es ist kaum anzunehmen, dass ein solch großes Arsenal einschließlich der Tatwaffen von zehn Morden ständig in der Wohnung vorgehalten wurde – immerhin gab das Trio jedes Jahr, wenn es in den Urlaub fuhr, die Wohnungsschlüssel an ein fremdes Ehepaar ab, das die Katzen betreute. Eine andere Möglichkeit wäre, dass dem Trio einige der Waffen von unbekannten Komplizen zur vorübergehenden Aufbewahrung übergeben wurden.

Wer hat die Umschläge mit den Bekennervideos verschickt?

Zschäpe hat erklärt, sie habe dies getan. Aber nur auf einem der 15 sichergestellten Umschläge sind Fingerabdrücke von ihr, auf den restlichen gab es weder von ihr noch ihren beiden Freunden irgendwelche Spuren. In Nürnberg wurde das Video zudem in einem unfrankierten Umschlag in den Briefkasten des Adressaten gesteckt – dorthin war Zschäpe auf ihrer Flucht aber nicht gereist.

Warum begannen Mitarbeiter in Bundes- und Landesämtern des Verfassungsschutzes und im Bundesinnenministerium unmittelbar nach dem Auffliegen des NSU damit, Akten zu vernichten?

Vier Dutzend V-Leute des Geheimdienstes waren vom Untertauchen des Trios an bis zum Ende der NSU-Mordserie 2007 im Umfeld der Drei positioniert. Dennoch will der Verfassungsschutz mit Beginn der Mordserie im Jahr 2000 keine Informationen mehr über das Trio erhalten oder an das Innenministerium weitergegeben haben. Überprüfen lässt sich das wegen der geschredderten Akten, die nur zum Teil wiederhergestellt werden konnten, nicht. Unklar bleibt auch die Rolle des hessischen Verfassungsschützers Andreas Temme, der sich zum Zeitpunkt des Mordes an Halit Yozgat in dem Kasseler Internetcafé aufhielt, von der Tat aber angeblich nichts mitbekommen haben will. Unverständlich: Trotz klarer Hinweise auf Falschaussagen durch führende Behördenmitarbeiter verzichtete die Bundesanwaltschaft darauf, die Rolle des Geheimdienstes im NSU-Komplex genauer zu beleuchten.

Wie können die Urteile im NSU-Prozess angefochten werden?

Wird gegen ein Urteil eines Oberlandesgerichts (OLG) Revision eingelegt, entscheiden darüber die höchsten deutschen Strafrichter am Bundesgerichtshof (BGH). Die Richter der fünf Senate beraten und verhandeln jeweils zu fünft. Zuständig für Revisionen im NSU-Prozess wäre der Dritte Strafsenat mit Sitz in Karlsruhe. Außer den Angeklagten und der Staatsanwaltschaft können auch die Nebenkläger in Revision gehen. Ihnen muss es aber um eine Änderung im Schuldspruch gehen. Die Forderung nach einer schärferen Strafe reicht nicht. Für das Einlegen der Revision ist nach Urteilsverkündung eine Woche Zeit, für die Begründung ein Monat nach Zustellung des Urteils. Anders als in Zivilsachen muss die Revision nicht zugelassen werden. Nur etwa jeder 20. Fall wird verhandelt. Der BGH überprüft das Urteil ausschließlich auf formale oder inhaltliche Rechtsfehler und klärt die Sache nicht weiter auf.