Ein Küstenschutzboot für Saudi-Arabien auf der Peene-Werft der Lürssen-Gruppe (Stefan Sauer/dpa)

Auf der Peene-Werft in Wolgast, die dem Bremer Unternehmen Lürssen gehört, stehen zurzeit drei für Saudi-Arabien bestimmte Kriegsschiffe vor der Fertigstellung. Wie das Hamburger Magazin „Stern“ in seiner am Donnerstag erscheinenden Ausgabe berichtet, könnten die Schiffe von dem Ausfuhrstopp für Rüstungsgüter betroffen sein, den Kanzlerin Angela Merkel (CDU) wegen der Tötung des Journalisten Jamal Khashoggi am Sonntag angekündigt hatte.

Bei den Schiffen handelt es sich laut „Stern“ um die zwei Patrouillenboote „At Tuwal“ und „Sharorah“ sowie ein größeres Schiff namens „Alriyadh“. Alle drei liegen im Hafenbecken in Wolgast und tragen bereits das Symbol des saudischen Grenzschutzes. Die ersten beiden Boote sind vom selben Typ wie die bisher nach Saudi-Arabien ausgelieferten 40 Meter langen Patrouillenboote.

Die „Alriyadh“ ist deutlich größer und gehört offenbar zu dem 60 Meter langen Typ CPV 60. Nach Unterlagen, die dem „Stern“ und dem ARD-Magazin „Report München“ vorliegen, hat der Bundessicherheitsrat bisher keine Genehmigung für die Lieferung eines Schiffes dieser Größe an die Saudis erteilt. Insgesamt hatte Saudi-Arabien bei der Lürssen-Werft 33 Schiffe bestellt. Für 16 davon muss die Bundesregierung noch das grüne Licht für die Ausfuhr geben.