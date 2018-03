Wenn es nach dem Kfz-Gewerbe geht, sollten die Hersteller bei Euro-5-Dieseln notfalls auch technisch nachbessern – und es bezahlen. (dpa)

Um den Diesel sieht es schlecht aus im kleinsten Bundesland. Seit Jahresanfang ist die Zahl der neu zugelassenen Diesel-Fahrzeuge um knapp ein Drittel auf 1170 Pkw gesunken verglichen mit dem Vorjahreszeitraum. Dabei ist bereits im vergangenen Jahr der Absatz bei den Diesel-Autos im Land Bremen dramatisch zurückgegangen.

Er sank um ein Drittel auf 9696 Fahrzeuge im Vergleich zum Jahr 2016. Das führte bei allen Antriebsarten zu einem Minus von knapp 17 Prozent bei den Neuzulassungen. In Niedersachsen stieg dagegen die Zahl der Neuzulassungen um 1,6 Prozent. Die Zahl der verkauften Diesel sank dabei um 5,8 Prozent. Die Kunden griffen dort also verstärkt zum Benziner.

Als Grund für die Diesel-Flaute nannte Karl-Heinz Bley, der Präsident des Kfz-Gewerbes in Bremen und Niedersachsen: „An erster Stelle steht die unsägliche und oft faktenfrei geführte Diesel-Debatte, die Unruhe, Unsicherheit und Ungewissheit ausgelöst hat. Unsichere Kunden warten ab, sie bestellen nicht.“ Dies treffe private und gewerbliche Kunden.

Der Obermeister der Bremer Kfz-Innung, Hans Jörg Koßmann, bezifferte dazu die Auswirkungen des Diesel-Skandals auf Bremen: „Wer seinen Diesel jetzt verkaufen will, muss mit finanziellen Einbußen rechnen. Derzeit dürfen die Verluste um 15 bis 20 Prozent liegen.“ Und den Händlern drohen Verluste um 30 Prozent, wenn die Euro-5-Diesel aus dem Leasingbereich in den freien Verkauf kommen.

Koßmann stellte nochmals klar, dass der Automobilhandel ebenso wie die Verbraucher Opfer sind. „Täter sind die Hersteller, die müssen in die Pflicht genommen werden“, sagte Koßmann. Bley, der seinen Betrieb im Landkreis Cloppenburg hat und auch CDU-Landtagsabgeordneter ist, ergänzte: „Bei den Herstellern sollte man sich lieber darüber unterhalten, die Fehler zu beseitigen, anstatt über Managergehälter und Boni zu reden. Die sollen dafür geradestehen, was sie dort für einen Mist verzapft haben.“

Vom Ziel beim Elektroanteil noch weit entfernt

Koßmann sieht es so: „Derzeit fühlt sich jeder schmutzig, der einen Diesel fährt. Aber mit der neuen Euro-6d-Technik fahre ich doch wirklich ein sauberes Auto. Wenn die Technik richtig angewandt wird, dann kommen wir an Diesel doch gar nicht vorbei. Das können wir auch noch in 20 Jahren fahren.“ Bei der 6d-Norm werde der Diesel in Zukunft mit Benzinern, E-Fahrzeugen, Autogas und Wasserstoff weiterhin eine Rolle spielen.

Da Bremen 2017 mit 39 Mikrogramm je Kubikmeter Luft den Stickoxid-Wert eingehalten hat, können „aus Umweltgründen Fahrverbote nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vermieden werden“, so Bley. „Die Entwicklung geht in die richtige Richtung.“ Die Zahl der neu zugelassenen Autos mit alternativen Antrieben blieb im vergangenen Jahr überschaubar. Es waren insgesamt 86 Elektrofahrzeuge, 654 Hybridfahrzeuge und 67 Autos mit Gas.

Damit sind derzeit 349 E-Autos im Land Bremen unterwegs sowie 1937 Hybrid-Fahrzeuge. Vom politischen Ziel mit einem Elektroanteil von 25 Prozent sei Bremen noch weit entfernt, so Bley. Trotz dieser noch geringen Zahlen brauche es in Zukunft Kfz-Mechatroniker, die die E-Fahrzeuge warten können. Deshalb startet in Bremen ab August die Ausbildung mit der Spezialisierung auf Hochvolttechnik.

Gegen den Trend nahm der Gebrauchtwagenmarkt in Bremen um 0,6 Prozent auf 51 205 Umschreibungen zu. 11.560 Euro gaben die Bremer im Schnitt für ihren Gebrauchten aus. Die Betriebe des Kfz-Gewerbes im Land Bremen machten einen Gesamtumsatz von knapp 1,3 Milliarden Euro. Im Werkstattgeschäft stieg der Umsatz um 0,7 Prozent auf knapp 247 Millionen Euro.

Das Umsatzplus erscheint jedoch geringer, wenn man es zu den Werkstattaufträgen ins Verhältnis setzt. Hier gab es ein Plus von 2,7 Prozent. Die Gründe: Durch die Diesel-Tausch-Prämie sei den freien Servicebe-­trieben ein Volumen weggebrochen, zum anderen erzielten die markengebundenen Vertragswerkstätten durch die Software-Updates geringere Erlöse. Koßmann schätzte die Zahl der Updates auf 16.000 bis 20.000 Aufträge.

Wenn es nach dem Kfz-Gewerbe geht, sollten die Hersteller bei Euro-5-Dieseln notfalls auch technisch nachbessern – und es bezahlen. Für 2018 geht das Kfz-Gewerbe von einem stabilen Markt aus. Präsident Bley sagte: „Trotz aller negativen Begleitumstände rechnen wir im Land Bremen mit insgesamt 78.000 Autokäufen.“ Die Zahlen des Kfz-Gewerbes beruhen auf Statistiken des Kraftfahrtbundesamts, Destatis, der DAT-Gruppe und eigenen Berechnungen.