Der Druck ist groß. Bis zum Jahr 2020 werden nach Schätzungen 50 000 Landärzte in den Ruhestand gehen. Schon jetzt gibt es ganze Landstriche, in denen weder Hausärzte und erst recht keine Fachärzte zu finden sind. Wenn der Deutsche Ärztetag in dieser Woche das Fernbehandlungsverbot lockert – was aller Voraussicht nach geschieht – und damit den Weg für Online-Sprechstunden frei macht, öffnet das viele sinnvolle Möglichkeiten. Patienten können per Skype ihre Beschwerden schildern, Ärzte ihre Rezepte an die Apotheke senden, sodass sich der Patient den weiten Weg zum Arzt sparen kann. Medizinische Werte können per Telemonitoring überwacht und in der Online-Sprechstunde besprochen werden.

Die Digitalisierung des Gesundheitssystems wird den Ärztemangel aber nicht lösen können. Informations- und Kommunikationstechniken ersetzen keine Behandlung, sie unterstützen lediglich Beratung und Versorgung der Patienten. Deshalb darf der Einsatz die Kassenärztlichen Vereinigungen nicht von ihrer Pflicht entbinden, den Sicherstellungsauftrag für die ambulante Versorgung umzusetzen. Heißt: Ärzte aufs Land zu holen. Digitalisierung ist kein Freifahrtschein, diese Bemühungen einzustellen.

Bis aber alle wünschenswerten Möglichkeiten der Telemedizin ausgeschöpft werden können, werden noch einige Jahre ins Land gehen. In Deutschland steht die Digitalisierung am Anfang, nicht nur in der Telemedizin. Schnelles Internet auf dem Land ist noch längst nicht Realität. Dazu kommt: Viele ältere Menschen sind nicht digital ausgestattet und angebunden, Schulungen für Patienten und Ärzte sind erforderlich, rechtliche Fragen zur Haftbarkeit bei Diagnosen über die Online-Sprechstunde müssen geklärt werden, ebenso wie Vergütungsfragen – und bei so sensiblen Daten geht es um sichere Technik. Die Chancen einer digitalisierten Medizin-Welt sind groß. Um sie nutzen zu können, müssen diese Fragen schnell geklärt werden.