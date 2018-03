Eine schnelle Netzanbindung ist heute so zwingend wie ein Strom- und Wasseranschluss. (dpa)

Die noch immer fehlende Ausstattung der Bremer Schulen mit alltagstauglichen Internetzugängen und WLAN-Netzen könnte man als weitere Baustelle zu den Defiziten der Bremer Bildungspolitik hinzuzählen. Und wer – wie der Bremer Senat – Netzanbindungen von 100 Megabit pro Sekunde, die sich bis zu 70 Lehrer und 1000 Schüler teilen sollen, für auskömmlich erklärt, ist selbstverständlich auf dem Holzweg.

Aber das ändert nichts an dem Umstand, dass schnellere Verbindungen an vielen Adressen nicht zu bekommen sind. In Sachen digitaler Infrastruktur sind die Schulen eben nur einer von vielen Orten, wo sich der schleppende Ausbau bemerkbar macht. Dabei ist eine schnelle Netzanbindung heute so zwingend wie ein Strom- und Wasseranschluss.

Nun sollen für einen Investitionsfonds Digitalisierung insgesamt zwölf Milliarden Euro vom Bund bereitgestellt werden, heißt es in einem Papier der Arbeitsgruppe Digitales der Groko-Verhandler in Berlin. Ein Digitalisierungspakt für Schulen verspricht den Bundesländern weitere 3,5 Milliarden Euro. Vielleicht klappt es ja diesmal. Das Bundesbildungsministerium hatte den Ländern bereits in der vorigen Legislaturperiode fünf Milliarden Euro für die Digitalisierung der Bildung in Aussicht gestellt. Dabei blieb es. Gezahlt wurde nichts.

