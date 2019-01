Deutschland muss das Kräftemessen im Cyber-Krieg annehmen. (Oliver Berg/dpa)

Peinlich, peinlich. Die deutschen Sicherheitsbehörden, namentlich das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), sehen bei dem riesigen Datenklau ziemlich alt aus. Wochenlang erkennen sie nicht, dass sich hinter den angeblich wenigen Einzelfällen eine Spähattacke mit rund 1000 Betroffenen verbirgt. Auch die Reaktionszeit des BSI scheint sich noch am analogen Zeitalter zu orientieren. So wurden etliche Bundestagsabgeordnete von besorgten Bürgern auf ihre im Netz kursierenden persönlichen Daten hingewiesen, nicht von den Behörden.

Immer noch ist unklar, wer hinter der Attacke steckt. Ist es ein einzelner Hacker mit Geltungsdrang? Sind es gewöhnliche Kriminelle mit digitalem Know-how? Oder geht die Attacke gar von China oder Russland aus? Wer immer sich als Täter herausstellen wird, und wer auch die Hintermänner sein mögen, dieser massive Eingriff in die Privatsphäre vieler Menschen ist ein digitaler Albtraum. Er zeigt, wie leicht sich Daten, Briefe, Chats und private Fotos von prominenten Zeitgenossen besorgen lassen. Politiker, Journalisten und Künstler werden damit angreifbar, im schlimmsten Fall erpressbar. Spätestens dann würden auch Rechtstaat und Demokratie unter Beschuss stehen.

Deutschland muss das Kräftemessen im Cyber-Krieg annehmen. Das Bundeskriminalamt zählte im Jahr 2017 rund 86 000 Fälle von digitaler Kriminalität, Tendenz zunehmend. Zwischen Juli 2015 und 2017 gab es 34 Angriffe auf die kritische Infrastruktur, also Chemiefabriken, Energieversorger, Bahnanlagen. Doch die deutsche Cyberabwehr stolpert den Tätern allzu oft hinterher.

Das liegt auch am Wirrwarr von Behörden, die sich um die IT-Sicherheit kümmern: BSI, Cyber-Abwehrzentrum, Zentrale Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich (ZITiS), Schwerpunktstaatsanwaltschaft Frankfurt, eigene Abteilungen bei Polizei, Verfassungsschutz, Bundesnachrichtendienst und Bundeswehr. Und viele Bundesländer machen dann auch noch ihr eigenes Ding. Eine Bündelung der Kräfte ist überfällig.