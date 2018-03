Deutschland ist in Sachen Cyberabwehr nicht ganz auf der Höhe der Zeit. Es muss schnell nachgerüstet werden. (dpa)

Das ist schon ein Armutszeugnis. Da knacken Hacker das besonders geschützte deutsche Regierungsnetzwerk und arbeiten sich dann Schritt für Schritt bis ins Verteidigungsministerium und ins Auswärtigen Amt vor. Monatelang konnten die digitalen Einbrecher offenbar munter drauflos spionieren, kopieren und klauen.

Nun stellen sich viele offene Fragen: Wie kann es angehen, dass Hacker schon wieder einen erfolgreichen Angriff gegen das Regierungsnetz führen konnten? Hat die Cyberabwehr der Bundesregierung nichts gelernt aus der Attacke gegen die Bundestags-Computer vor drei Jahren? Sieben Jahre nach der feierlichen Eröffnung des Cyber-Abwehrzentrums und mehr als ein Jahr nach der Verabschiedung der digitalen Sicherheitsstrategie für Deutschland ist das Regierungsnetz offenbar immer noch ernsthaft verwundbar. Nein, da kann es auch nicht beruhigen, dass der Coup letztlich aufgeflogen ist. Wie viele Angriffe mag es gegeben haben, die nicht entdeckt worden sind?

Die Diagnose aus dem Angriff gegen das Regierungsnetzwerk ist eindeutig: Deutschland ist in Sachen Cyberabwehr offenbar nicht so ganz auf der Höhe der Zeit – wie in so vielen anderen digitalen Feldern auch. Hier muss schnell und kräftig nachgerüstet werden.

Klar ist aber auch: Der digitale Einbruch bei Hardthöhe und Auswärtigem Amt ist nicht die Eröffnung eines Cyberkriegs gegen Deutschland. Die Hacker haben offenbar sehr gezielt nach bestimmten Informationen gesucht. Und Spionage von staatlichen Geheimdiensten hat es zu allen Zeiten gegeben. Doch Hightech hat das Spionieren viel einfacher gemacht im Vergleich zu den Zeiten von Mata Hari oder Richard Sorge.

Vernetzung ist gut, sie macht aber auch verdammt verwundbar. Man mag sich gar nicht ausmalen, wenn Hacker im Regierungsnetzwerk nicht "nur" spionieren wollten – sondern sensible Daten oder Infrastruktur zerstören oder manipulieren würden. Hier tickt eine Zeitbombe.