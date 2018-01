Papstbesuch in Peru (dpa)

Einerseits waren da jubelnde Menschenmassen, die Papst Franziskus auf seiner Lateinamerika-Reise empfingen. Fast eine halbe Million Menschen hingen dem Oberhaupt der katholischen Kirche beim Gottesdienst im Stadtzentrum Santiagos an den Lippen.

Andererseits flogen in Chile Brandsätze, trafen mehrere Kirchen unweit der Orte, in denen der Pontifex von seinen Anhängern euphorisch erwartet wurde. Unumstritten war die Reise von Franziskus nach Chile und Peru zu keiner Zeit. Den argentinischen Papst hat das von seinen Plänen aber nicht abgehalten. Doch warum diese Beharrlichkeit?

Der Katholizismus ist tief in Lateinamerika verwurzelt – vor allem in der armen Bevölkerung, die sich von der jeweiligen Regierung im Stich gelassen fühlt. Der Subkontinent ist Heimat der Befreiungstheologie, die seit den 1970er-Jahren mehr Gerechtigkeit für die ärmeren Schichten fordert. Religion, Gesellschaftskritik und Aktivismus sind zu einer Einheit verschmolzen.

Die katholische Kirche hat in Lateinamerika nach wie vor den größten Anteil ihrer Anhänger. Doch genau dort verliert sie seit einigen Jahren an Boden. Der Besuch des Papstes soll daher auch ihre Vormachtstellung festigen. Denn in gleichem Maße wie ihre Anhängerschaft schrumpft, gewinnen charismatische evangelikale Kreise in der Bevölkerung an Einfluss.

Die Anwesenheit des Papstes in Chile war enorm wichtig für die katholische Kirche. Nicht nur weil die Gräben zwischen der indigenen und der hispano-amerikanischen Bevölkerung in dem Land tief sind. Das Vertrauen in die Kirchenvertreter ist zudem schwer erschüttert – bedingt durch den Missbrauchsskandal um den chilenischen Priesterausbilder Fernando Karadima, dessen Taten womöglich von Bischöfen gedeckt wurden.

Ein notwendiges Signal von Franziskus

Laut einer aktuellen Studie des Markt- und Meinungsforschungsinstituts Latinobarometro ist das Ansehen der Kirche nirgendwo in Lateinamerika so gering wie in Chile, dort bekannten sich nur noch 36 Prozent der Befragten zu ihr. In Paraguay liegt die Zahl dagegen bei 89 Prozent.

Dass Franziskus bei seinem Gottesdienst in Santiago also die Missbrauchsopfer um Verzeihung bat und mit ihnen betete, war ein notwendiges Signal. Die Geste hätte eine erste Annäherung sein können. Doch ausgerechnet Bischof Juan Barros nahm an der Messe teil, dem vorgeworfen wird, an der Vertuschung der Missbrauchsfälle beteiligt gewesen zu sein. Vor diesem Hintergrund verblasst die reumütige Haltung des Papstes.

Noch eine weitere Mission führte Franziskus nach Chile und Peru: Der Dialog mit den unterdrückten indigenen Mapuche im Süden von Chile und Argentinien und Amazonas-Völkern, die unter den Folgen des illegalen Bergbaus leiden. Johannes Paul II. besuchte 1987 als erster Papst die Stadt Temuco und bat um Vergebung für das Unrecht an den Mapuche-Indianern. Nun hat es Franziskus ihm gleichgetan. Viel zu viel Zeit ist zwischen den Treffen vergangen, die Situation der Mapuche hat sich nicht gebessert. Deshalb drängt die Zeit.

Die Proteste der Ureinwohner werden immer lauter – und zum Teil auch gewalttätig. Seit den 1860er-Jahren entrechtet sie der Staat und beraubt sie ihrer Ländereien. Die Indigenen gehören zum ärmsten und ungebildetsten Teil der Bevölkerung. Für nicht wenige Mapuche trifft die katholische Kirche eine Mitschuld an ihrer Situation. Zu lange hat sie sich auf die Seite der Regierung gestellt. Daher war es richtig, dass Franziskus an die Chilenen appellierte, beide Kulturen als gleichwertig anzuerkennen.

Der Austausch mit Indigenen zeigt, dass der amtierende Papst stark von den Idealen der Befreiungstheologie geprägt ist. So versucht er, denen eine Stimme zu geben, die nicht gehört werden. Das gelingt besonders dort gut, wo dem Staat nicht vertraut wird. Durch ihr Bemühen leistet die Großkirche einen wichtigen Beitrag zur Verständigung, tritt als Mediator auf.

Dem Pontifex schenken sie alle Gehör: die Politik, die hispano-amerikanische Bevölkerung genauso wie die indigene. Der Papst genießt weltweites Ansehen, sein Wort hat Gewicht. Für Minderheiten ist er ein wertvoller Verbündeter, weil er Diplomat und gleichzeitig Sprachrohr ist.

Das Vertrauen vieler Menschen gilt insbesondere Franziskus. Der derzeitige Papst ist in mehrfacher Hinsicht anders als seine Vorgänger. Er ist das erste aus Lateinamerika stammende Kirchenoberhaupt und hat sich als Jesuit zudem ein Leben in Armut auferlegt. Das macht ihn nahbar für seine Anhänger – besonders für die arme Bevölkerung. Daher sollte Franziskus‘ Auftrag sein, sich noch inständiger für sie einzusetzen.