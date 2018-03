Sollte unter die Lupe genommen werden: die Verwendung des Rundfunkbeitrags. Das findet Redakteur Markus Peters. (dpa)

Am Ende war es doch eindeutig: Die Schweizer Bevölkerung möchte die Rundfunkgebühr und damit den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht komplett abschaffen. Doch das Ergebnis der Volksabstimmung kann für die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG) und auch für ihre deutschen Partneranstalten keinesfalls beruhigend sein.

Lange Zeit sah es nach einer knappen Mehrheit für die Rundfunkrebellen vom rechten Rand aus. Erst nachdem die zuständige Medienministerin harte Sparvorgaben für die SRG und eine kräftige Senkung der Gebühren versprach, drehte sich die Stimmung.

Diskussion sollte Vorbild für Deutschland sein

Die Diskussion darüber, wie viel gebührenfinanzierte Programme sich die Gesellschaft leisten möchte, ist in der Schweiz nicht beendet, sondern gerade erst in Gang gekommen. Sie wird in den kommenden Jahren weitergeführt werden. Eines ist aber schon klar: Mehr Geld für die SRG wird es kaum geben.

Diese Diskussion sollte ein Vorbild für Deutschland sein. Auch hier ist es an der Zeit, darüber nachzudenken, ob wirklich alle Digitalkanäle, Schlagerwellen, teure Sportübertragungen oder die Onlineangebote der Sender über Gebühren finanziert werden müssen.