Dominic Raab wird als neuer Brexit-Minister gehandelt. (dpa)

Nachdem der vorherige Brexit-Minister David Davis am Sonntagabend zurückgetreten ist, soll nun Dominic Raab seine Position übernehmen. Das teilte die britische Regierung am Montag mit. Sein Vorgänger David Davis war am späten Sonntagabend im Streit über die neue Brexit-Strategie von Premierministerin Theresa May zurückgetreten. Wie Davis gilt auch der 44 Jahre alte Raab als überzeugter Brexit-Anhänger. Er war 2016 während des Brexit-Referendums ein hervorstechender Wahlkämpfer für den Austritt aus der EU.

"Weicher" statt "harter" Brexit

Theresa May führt momentan einen "weichen Brexit" durch, also ein Brexit, der die meisten Regelungen mit der EU so beibehält wie sie momentan sind, allerdings die Reisefreiheit einschränkt. David Davis konnte sich mit Theresa Mays Plan, eine freie Handelszone zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU zu behalten, nicht vereinigen. Viele Parlamentsabgeordnete der konservativen Partei wollen ähnlich wie er einen "harten Brexit", also eine völlige Abgrenzung von der EU.

Der Rücktritt von Davis hatte die Regierung in London knapp neun Monate vor dem EU-Austritt am 29. März in eine tiefe Krise gestürzt, immer mehr pro-Brexit Abgeordnete reagieren negativ auf Mays Strategie. Auch Außenminister Boris Johnson äußerte sich recht vulgär gegenüber den Plänen der britischen Premierministerin. Viele MPs wollen nun die Regierungschefin May ersetzen, wenn sie nicht ihre Brexit-Strategie drastisch verändere, so äußerte sich auch MP Andrew Bridgen auf BBC 5 live.

Einigen Berichten zufolge soll der Rücktritt von David Davis wird keine großen Auswirkungen auf den Brexit haben, doch die EU befürchtet, dass viele der von Theresa May ausgehandelten Regelungen wieder nichtig gemacht werden. (mrw/dpa)