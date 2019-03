Weibliche Vorbilder würden mehr junge Frauen dazu bringen, sich für einen Mint-Beruf zu entscheiden. (Franziska Kraufmann /dpa)

Sind Männer von Natur aus die besseren Mathematiker, Informatiker, Naturwissenschaftler und Techniker? Natürlich nicht. Trotzdem entscheiden sich Frauen eher selten dazu, diese Fächer zu studieren.

Ein Grund dafür ist, dass es nur wenige weibliche Vorbilder gibt, die jungen Mädchen aufzeigen, was den Beruf ausmacht. Verschiedene Studien belegen, dass nach der Ausstrahlung der TV-Serie „Akte X – Die unheimlichen Fälle des FBI“ im englischsprachigen Raum vermehrt junge Frauen sogenannte Mint-Berufe ergriffen. Auslöser war Dana Scully, Wissenschaftlerin und FBI-Agentin in dem Film.

Wünschenswert wäre es, wenn dieser sogenannte Scully-Effekt viel häufiger auftreten würde. Insofern ist die Initiative „Die Astronautin“ genau der richtige Weg: Ins All fliegen zu können ist keine Männersache, die Raketen dafür zu entwickeln ebenso wenig. Und wenn das in Schulen transportiert wird und sich auch andere Mint-Frauen finden, die ihren Spaß am Beruf jungen Schülerinnen vermitteln, wird das einen Dominoeffekt haben. Wenn die öffentliche Hand solche Projekte fördert, ist das somit gut angelegtes Geld.