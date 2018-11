Donald Trump schaut offenbar gerne "Game of Thrones" - zumindest legt das ein Twitter-Post des US-Präsidenten nahe. (Sean Gallup / Getty Images)

Mit einer bizarren Twitter-Aktion hat Donald Trump am Freitag „Game of Thrones“-Fans verärgert. Der US-Präsident postete ein Plakat, das ihn in heldenhafter Pose zeigt. Darunter kündigte er mit dem Spruch „Sanctions Are Coming“ die für Montag geplanten Sanktionen gegen den Iran an. Mit der Gestaltung des Fotos und dem Spruch spielt Trump offensichtlich auf die Fantasy-Serie „Game of Thrones“ an, die mit dem Slogan „Der Winter kommt“ („Winter Is Coming“) wirbt.

Bei Twitter stieß der bizarre Post überwiegend auf ablehnende Reaktionen. So posteten mehrere Nutzer Fotos von Robert Mueller, der als Sonderermittler mögliche Verbindungen von Trumps Wahlkampfteam mit russischen Stellen untersuchen soll. „Mueller Is Coming“, ist eines der Plakate überschrieben. Andere Nutzer warfen Trump vor, er nutze die Serie für seine politischen Ziele.

Auch der Sender HBO, der „Game of Thrones“ zeigt, schaltete sich ein. „Wie sagt man Copyright-Verletzung auf Dothraki?“, fragte HBO über das eigene Twitterkonto. Dothraki ist eine fiktive Sprache aus dem „Game of Thrones“-Universum.

Die von den USA geplanten Sanktionen gegen den Iran sind international hoch umstritten und werden unter anderem von der Europäischen Union abgelehnt. (dpa)