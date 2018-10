Der Klimaschutz erfordert auch ein breiteres Angebot an Null-Emissionen-Fahrzeugen. (Marijan Murat/dpa)

Klimaschutz auf deutsche Art: In Berlin werden Fahrverbote gerichtlich angeordnet. In Luxemburg muss die Umweltministerin strikte Kohlendioxid-Grenzwerte für Pkw ausbremsen. Konsequenz geht anders. Dabei ist das Meinungsbild innerhalb der EU sogar erstaunlich: Eine überwiegende Zahl der Mitgliedstaaten tritt für eine Reduzierung der Treibhaus-Gase aus den Auspuffrohren um 40 Prozent im nächsten Jahrzehnt ein. Das ist die richtige Lehre aus dem aktuellen Report des Weltklimarates. Doch Berlin will die Autobauer schonen, die in einer beispiellosen Lobby-Schlacht das Menetekel vom drohenden Arbeitsplatzabbau in der Branche an die Wand malen.

Mehr zum Thema Nach Appell von Weltklimarat EU-Minister bekennen sich zu verstärktem Klimaschutz Die bisherigen Zusagen im Kampf gegen die globale Erwärmung reichen nicht aus - darin sind sich ... mehr »

Unverständlicherweise. Denn die Fahrzeug-Flotte muss modernisiert werden – nicht nur bei den bisher verbreiteten Motoren, die mit Benzin oder Diesel laufen. Der Klimaschutz erfordert auch ein breiteres Angebot an Null-Emissionen-Fahrzeugen. Investitionen in diese Richtung sind schon deswegen nötig, um den Rückstand auf die asiatische Konkurrenz wettzumachen. Das Argument vom Stellenabbau erscheint da kaum glaubhaft.