Es lohnt im Fall Sami A., auch das Urteil des Oberverwaltungsgerichts Münster vom 15. April 2015 zu lesen. Auf elf Seiten wird dem Tunesier bescheinigt, dass er die Terrortruppe Al Kaida unterstützt habe, dass er dies immer noch tue und dass all sein Leugnen absolut unglaubwürdig sei. Nicht einmal die doppelte Staatsbürgerschaft seiner Frau und der vier Kinder stünden seiner Ausweisung im Wege: Das von ihm ausgehende „Gefährdungsrisiko“ sei „von der Gemeinschaft nicht in Kauf zu nehmen“. Drei Jahre später fordert dasselbe Gericht die Rückholung dieses Mannes wegen drohender Folter. Das zu prüfen sei aber „hier kein Raum“.

Wer untergräbt jetzt eigentlich das Vertrauen in den Rechtsstaat? „Der Politik“ ist vorzuwerfen, dass sie Tunesien nicht endlich zum sicheren Herkunftsland erklärt hat. Das scheitert bislang im Bundesrat an den Grünen. Deren Vertreter dreschen nun auf die schwarz-gelbe Landesregierung in NRW ein, weil es der an Respekt vor der Justiz mangele. Das muss man schon perfide nennen.

Aber auch die Bundesregierung agiert hilflos. Im Fall Sami A. hätte sie zumindest bei der tunesischen Regierung eine Verbalnote einholen können, dass dem Mann in seiner Heimat keine Folter drohe. Natürlich ist in einem Rechtsstaat jeder Fall individuell zu bewerten. Bei Sami A. gehört dazu, dass Fanatiker wie er für Hunderttausende wirklich Schutzbedürftige ein triftiger Fluchtgrund sind. Beruhigend, dass die endgültige Entscheidung im Fall A. in Tunis und nicht in Münster fällt.