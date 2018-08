Umweltminister Nicolas Hulot verlässt den Elysee-Palast. (MICHEL EULER)

So sehr Frankreichs Präsident Emmanuel Macron stets den Anschein zu geben versucht, über allen Dingen zu stehen – der Rücktritt seines Umweltministers Nicolas Hulot trifft ihn hart. Die Nummer drei der Regierung galt als Trumpfkarte, weil der frühere TV-Moderator Hulot eigentlich nicht dem Politikbetrieb entstammt und somit für die versprochene Erneuerung und Einbeziehung der „Zivilgesellschaft“ stand.

Hulot gilt als populär und glaubwürdig. Gerade deshalb ist seine freiwillige Aufgabe so problematisch für den Präsidenten, denn Hulot entlarvt damit Macrons Doppelzüngigkeit in Sachen Umwelt- und Klimaschutz: Eine Priorität nimmt diese in erster Linie in seinen Reden ein.

Für das radikale Umdenken, das nötig wäre, ist Macron hingegen nicht bereit.

Emmanuel Macron meidet das Risiko, die französischen Landwirte, die Atomindustrie oder andere Branchen gegen sich aufzu­bringen. So bleibt zu wünschen, dass Nicolas Hulot mit seinem Abgang mehr erreicht, als er mit einem Verbleib in der Regierung hätte erreichen können: nämlich aufzurütteln.