Michael Cohen arbeitete jahrelang als Trumps persönlicher Anwalt eng mit dem heutigen US-Präsidenten zusammen. (Mary Altaffer/AP/dpa)

Michael Cohen, Donald Trumps ehemaliger Anwalt, muss für drei Jahre ins Gefängnis. Ein Gericht im Bundesstaat New York verurteilte Cohen am Mittwoch unter anderem wegen Steuerhinterziehung und Falschaussagen vor dem Kongress. Damit blieb Richter William Pauley unter der Forderung der Staatsanwaltschaft, die eine Haftstrafe von rund fünf Jahren gefordert hatte.

Cohen: "Übernehme volle Verantwortung"

Cohen äußerte sich bei der Anhörung selber vor Gericht. "Ich übernehme die volle Verantwortung für jede Tat, zu der ich mich schuldig bekannt habe: Meine persönlichen und diejenigen, an denen der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika beteiligt war", sagte Cohen laut dem Sender CNN. Er habe es immer wieder als seine Pflicht empfunden, "seine schmutzigen Taten zu vertuschen". Cohen ist der erste enge Vertraute Trumps, der im Zuge der Ermittlungen durch den FBI-Sonderermittler Robert Mueller zu einer erheblichen Haftstrafe verurteilt wurde. Am 6. März 2019 muss er seine Strafe antreten.

Die Anklage war überzeugt: "Cohen handelte in der Absicht, die Präsidentschaftswahl 2016 zu beeinflussen." Die Staatsanwaltschaft sieht "geheime und illegale" Zahlungen als Wahlkampfhilfen an, weil sie geleistet worden seien, um Trumps Wahlchancen 2016 nicht zu mindern. Cohen hatte ferner Steuervergehen und Falschaussagen gegenüber Banken eingeräumt - allerdings ging die Staatsanwaltschaft davon aus, dass er nicht in vollem Umfang geständig war.

Kontakt zwischen Kreml und Trump-Lager

Cohen kooperiert mit Mueller, der eine mögliche Einmischung Russlands in den US-Wahlkampf 2016 untersucht. Cohen hat Ermittlern in zwei unabhängig voneinander geführten Verfahren Erkenntnisse über seinen ehemaligen Auftraggeber geliefert. Bei den Russland-Ermittlungen geht es vor allem um ein Hochhaus-Projekt, dass Trump in Moskau geplant hatte. Im Zuge der Gespräche darüber soll es zwischen dem Trump-Lager und Kreisen rund um den Kreml noch weit bis in den Wahlkampf 2016 hinein zu Kontakten gekommen sein. Cohen habe "signifikante Anstrengungen" unternommen, um die Ermittlungen zu unterstützen, heißt es in einem am Freitag veröffentlichten Papier. Cohen habe zudem zugegeben, über das Bauprojekt in Moskau zunächst gelogen zu habe. Ob er dabei Trump oder sich selbst schützen wollte, ist unklar.

Illegale Wahlkampffinanzierung?

In einem zweiten Verfahren in New York geht es unter anderem um Schweigegeldzahlungen an die Ex-Porno-Darstellerin Stormy Daniels und mindestens eine weitere Frau während des Wahlkampfes 2016. Daniels und andere Frauen behaupten, ein Verhältnis mit Trump gehabt zu haben. Daniels bekam kurz vor der Wahl 2016 Geld dafür, dies nicht auszusprechen. Die Staatsanwaltschaft sieht darin "geheime und illegale" Zahlungen als Wahlkampfhilfen, weil sie gezahlt worden waren, um Trumps Wahlchancen 2016 nicht zu mindern. Die Ermittler gehen davon aus, dass Cohen die Zahlungen im Auftrag von Trump abgewickelt hat. Damit habe sich zumindest Cohen der unerlaubten Wahlkampffinanzierung strafbar gemacht.

Cohen soll den Papieren aus dem Büro von Sonderermittler Mueller zufolge auch über Versuche russischer Stellen berichtet haben, mit Trump und seinem Wahlkampflager in Kontakt zu kommen. Die Informationen Cohens seien "glaubhaft und wahrhaftig". "Cohen versorgte das Büro des Sonderermittlers mit nützlichen Informationen über bestimmte geheime, auf Russland bezogene Dinge im Zentrum der Untersuchungen, die er durch seinen regelmäßigen Kontakt mit Firmen-Vertretern während des Wahlkampfs erhalten hatte", heißt es in dem Papier.

Russlands Einfluss im Fokus

Im Kern versuchen die Ermittler herauszufinden, ob Trump noch bis weit in den Wahlkampf hinein seine Geschäftsinteressen in Moskau weiterverfolgt hat und sich damit möglicherweise politisch erpressbar gemacht hat. Zur gleichen Zeit hat es nach Informationen der US-Geheimdienste massive Eingriffe aus Russland in die US-Wahlen gegeben. Cohen hatte zugegeben, bei einer Vernehmung im Kongress dazu die Unwahrheit gesagt zu haben. Cohen habe etwa während des Wahlkampfes Kontakt mit Personen aus Russland gehabt, die ein Treffen zwischen Russlands Präsident Wladimir Putin und Trump einfädeln wollten - unter dem Hinweis, dass dies nicht nur politisch sondern auch geschäftlich günstig sein könnte.

Weitere Verfahren in Trumps Umfeld

Trumps ehemaligem Wahlkampfmanager Paul Manafort drohen in einem gesonderten Verfahren bis zu 80 Jahre Haft. Eine Jury sprach ihn im August in acht von 18 Anklagepunkten schuldig, darunter Steuerhinterziehung und Bankbetrug. Das Strafmaß soll Anfang März bekanntgegeben werden. In einem zweiten Prozess ist Manafort einen Deal mit Mueller eingegangen und kooperiert mit ihm. Dafür soll die Staatsanwaltschaft einen Teil der Anklagepunkte fallen lassen. Ende November bezichtige Mueller ihn überraschend der Falschaussage: Manafort habe das FBI belogen. Damit hätte er seine Vereinbarung mit der Justiz gebrochen.

Auch gegen Trumps früheren Sicherheitsberater Michael Flynn ermittelt Mueller. Da Flynn umfassend kooperiert, sprach Mueller sich jüngst dafür aus, auf eine Haftstrafe zu verzichten. Flynn hatte sich vor gut einem Jahr schuldig bekannt, bei FBI-Vernehmungen vorsätzlich falsche Angaben über Kontakte mit dem damaligen russischen Botschafter in den USA, Sergej Kisljak, gemacht zu haben. Mit Kisljak sprach Flynn im Dezember 2016 widerrechtlich über US-Sanktionen gegen Moskau und ein bevorstehendes Votum über eine UN-Resolution zur israelischen Siedlungspolitik, obwohl noch Trumps Vorgänger Barack Obama im Amt war. (dpa/skr)

