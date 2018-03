Donald Trump fordert für bestimmte Drogenhändler die Todesstrafe. (dpa)

Donald Trump hat aus seiner Bewunderung für die Drogenpolitik des philippinischen Präsidenten nie einen Hehl gemacht. Rodrigo Duterte ermutigte seine Sicherheitskräfte, mit aller Härte gegen verdächtige Drogenhändler vorzugehen. Diese richteten mehr als 12 000 Menschen hin – ohne fairen Prozess oder nur die Möglichkeit, sich zu erklären.

Gemessen daran fallen die Vorschläge, die Trump nun selber im Kampf gegen die Drogen-Krise der USA unterbreitet, eher milde aus. Selbst wenn er die Todesstrafe für Drogenhändler mit hohem Umsatz fordert, geht es in erster Linie eher darum, die Emotionen an der eigenen Basis zu bedienen. In der Praxis verzichtet Trump darauf, neue Gesetze zu fordern. Stattdessen will er den bestehenden Rechtsrahmen ausnutzen, härtere Strafen gegen Drogenhändler zu verhängen. Dafür soll das Justizministerium die Urteilsrichtlinien verschärfen.

Nach geltenden Gesetzen kommt die Todesstrafe für Drogenhändler in Betracht, wenn mit dem Handel ein oder mehrere Morde verbunden sind. In diesen Fällen könnte die Todesstrafe je nach Art des Verbrechens auch ohne Drogen verhängt werden. Trump versucht vor allem, politisch zu punkten. Die Drogen-Krise hat in einigen Regionen des ländlichen Amerika schon solche Ausmaße angenommen, dass die Präsidentenberaterin Kellyann Conway von einer „Krise im Nachbarhaus“ spricht. In diesen Nachbarhäusern wohnen viele weiße Trump-Wähler.

Vielleicht auch deshalb weist der Drei-Säulen-Plan des Präsidenten aus Aufklärung, Hilfe und harten Strafen für Drogenhändler einiges Verständnis für die Abhängigen auf. Letzteres verspricht in jedem Fall mehr Erfolg als drakonische Strafen. Experten bezweifeln, dass sich durch die Todesstrafe die Drogenkrise in den Griff bekommen lässt. Der Schlüssel scheint neben der Hilfe für die Betroffenen eher darin zu liegen, den Profit der Drogenhändler zu unterminieren. Dafür bedürfte es anderer Strategien als drakonische Strafen.