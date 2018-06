Bluetec, Clean TDI oder wie die Zusatz-Typenlabel noch so hießen – sie standen für eine saubere Dieselfahrzeugvariante. Und gerade die Bundesverkehrsminister sparten nicht mit Lob, wenn es um die angeblich saubere Weiterentwicklung des Diesel ging. Inzwischen ist klar: Fast die gesamte Autoindustrie hat manipuliert und Autos verkauft, die sich am Ende als Luftverschmutzer herausstellten.

Gegen das Aachener Urteil, das sicherlich richtungsweisend sein wird, dürfte auch der Diesel-5-Fahrer nichts haben. Immerhin geht es um sauberere Luft. Problem dabei ist nur, dass der Wert der Autos mit Selbstzünder durch den Dieselskandal in den Keller gerutscht ist.

Hardware-Nachrüstungen könnten besagtem Fahrer helfen und ihn vor Fahrverboten schützen. Die Kosten wollen die Hersteller bislang nicht übernehmen. Sie bewegen sich mit dieser Einstellung in Deutschland offenbar in rechtskonformen Gefilden. Deshalb sind jetzt Politiker mit Rückgrat in ungewohnter Rolle gefragt: Sie müssen die Autolobby ignorieren und genügend Druck auf die Industrie ausüben. Denn es darf nicht sein, dass die Konzerne am Ende nicht für ihre Manipulationen zahlen.