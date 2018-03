US-Präsident Donald Trump gerät in den Ermittlungen um die Russland-Affäre unter Druck. (dpa)

Als George Nader Mitte Januar dieses Jahres auf dem internationalen Flughafen der US-Hauptstadt Washington landete, warteten bei der Einreise FBI-Beamte auf den Geschäftsmann. Diese händigten dem aus dem Libanon stämmigen US-Bürger eine Vorladung vor Robert Muellers Grand Jury aus und stellten ihm eine Menge Fragen. Wie die „Washington Post“ berichtet, kooperierte Nader ohne Zögern mit dem Sonderermittler in der Russland-Affäre. Mueller interessiert sich dabei ganz besonders für Naders Rolle beim Zustandekommen eines geheimen Treffens auf den Seychellen im Januar 2017, bei dem ein Emissär Donald Trumps versucht haben soll, einen verdeckten Kommunikationskanal zu Russland einzurichten.

Wie nun unter Berufung „auf einen Zeugen“ durchsickerte, war das über die Vereinigten Arabischen Emirate eingefädelte Treffen auf dem Insel-Paradies vorab genau für diesen Zweck geplant worden. Die beiden Unterhändler seien für Wladimir Putin der Chef der Direkt-Investitionsbank, Kirill Dmitriev, und für Trump der Gründer der Söldnertruppe „Blackwater“, Eric Prince, gewesen. Prince hat wegen rechtlicher Probleme in den USA seinen Hauptwohnsitz in Abu Dhabi, der Hauptstadt der Emirate. Er baute für den dortigen Machthaber eine private Sicherheitstruppe auf. Im Wahlkampf gehörte die Familie von Prince zu den prominenteren Spendern, die Trumps Wahlkampf finanzierten. Seine Schwester Betsy DeVos gehört als Bildungsministerin der Trump-Regierung an. Prince selber war zu kontrovers für ein Amt, diente dem Präsidenten aber, wie die „Washington Post“ bereits früher enthüllte, in geheimer Mission. Auf den Seychellen stellte er sich als „inoffizieller Entsandter des Übergangsteams“ vor.

Bei einer brisanten Anhörung vor dem Geheimdienstausschuss des US-Kongresses behauptete Prince, die Begegnung mit Dmitriev in der Bar eines Luxushotels auf den Seychellen sei „rein zufällig“ gewesen. Eine Aussage, die nun in direktem Kontrast zu dem steht, was Muellers Kronzeuge für das denkwürdige Insel-Treffen im indischen Ozean aussagt. Der mit dem Sonderermittler kooperierende Nader gehört zu dem Netz an Personen in Washington, deren Spezialität es ist, ohne öffentliches Aufsehen enormen Einfluss auszuüben. Das Pfund, mit dem der US-Libanese wuchern kann, sind seine engen Kontakte zu den Eliten im Mittleren Osten. Er unterhielt zudem beste Beziehungen zu Trumps Schwiegersohn Jared Kushner und vor dessen Abgang aus dem Weißen Haus auch zu Trumps Chefstrategen Stephen Bannon.

Vor dem Einzug ins Weiße Haus bot Nader sich für Trump als idealer Verbindungsmann an, der helfen konnte, das Treffen im Inselreich der Seychellen zu organisieren. Kannte er doch alle Beteiligten. Sein Insider-Wissen könnten zunächst den zwielichtigen Söldner-Milliardär Prince und im Gefolge dessen auch Trump gefährlich werden.

Trump geriet auch an einer anderen Stelle der Ermittlungen unter zusätzlichen Druck. Wie die „New York Times“ berichtet, brachte Mueller in Erfahrung, dass Trump mindestens zwei Personen befragte, was Mueller von ihnen wissen wollte. Was Justiziar Don McGhan und der ehemalige Stabschef im Weißen Haus, Reince Priebus, genau antworteten, bleibt unklar. Während das Nachfragen an sich nicht strafbar sei, glauben Experten, es sei sehr schädlich für die Verteidigung des Präsidenten. Die renommierte Rechtswissenschaftlerin Julie R. O’Sullivan meint, Trump habe sich dadurch noch verdächtiger gemacht. „Wenn jemand nichts falsch gemacht hat, warum tut er so etwas?“