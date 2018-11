Auf die Briten kommen erhebliche Einschränkungen zu. (Stephanie Pilick/dpa)

Zu den mantrahaft vorgetragenen Slogans von Premierministerin Theresa May gehörte lange die Behauptung, kein Deal sei besser als ein schlechter Deal. Der Applaus der ideologisch verblendeten Brexit-Cheerleader war ihr damit gewiss, doch den Realitätstest bestand das Motto nie.

Angesichts des engen Korsetts, in dem May sich aufgrund des Drucks durch die EU, ihres rebellierenden europaskeptischen Parteiflügels und der hiesigen pro-europäischen Wirtschaft nur bewegen konnte, hat sie einen bemerkenswerten Job vollbracht. Vermutlich dämmert erst jetzt einigen Briten, wie viele Zugeständnisse der Brexit erfordert und dass Brüssel eben doch stets die Oberhand in den Verhandlungen behielt. Ein besserer Deal als die jetzige EU-Mitgliedschaft existierte nie.

Die Scheidung von der Union war zu keiner Zeit eine gute Idee, und die Vorstellung, dass außerhalb der EU plötzlich Milch und Honig durch die britischen Straßen fließen werden, gehört in die Märchenwelt. Vielmehr werden Jobs verloren gehen, die Zukunftsaussichten auf der Insel haben sich längst verdüstert. Auf die Briten kommen erhebliche Einschränkungen zu.