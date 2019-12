Seit 2013 ist die Bundeswehr in Mali im Auslandseinsatz. Das Archivfoto aus dem Jahr 2017 zeigt einen Kampfhubschrauber auf einem Flugfeld. (Britta Peddersen /dpa)

An 14 Auslandsmissionen beteiligt sich die Bundeswehr, mehr als 3700 Soldatinnen und Soldaten sind aktuell im Einsatz. Deutschland setzt damit um, was unter anderem Bundespräsident Joachim Gauck, begleitet von viel Kritik, vor gut fünf Jahren eingefordert hatte: eine größere Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung – auch militärisch.

Über den Sinn dieser Einsätze wird immer noch heftig debattiert. Und schaut man auf die bisher erreichten Ergebnisse, so muss die Bilanz ernüchternd ausfallen. Besonders deutlich wird das am Beispiel Afghanistan. Seit 18 Jahren ist die Bundeswehr am Hindukusch aktiv, mehr Sicherheit und Stabilität haben die dortigen internationalen Militärmissionen dem Bürgerkriegsland nicht gebracht. Ähnlich düster fällt die Analyse für den Irak und für Mali aus. Erfolge? Gibt es, wenn überhaupt, dann immer nur temporär.

Auffällig ist: Es fehlt weiterhin an einer langfristigen und vor allem vernetzten Strategie. (Wieder-)Aufbau staatlicher Strukturen, wirtschaftliche Hilfe, Entwicklungszusammenarbeit – all das ist aber von zentraler Bedeutung. Militäreinsätze mögen einen Konflikt beenden können, befrieden können sie ihn nicht.