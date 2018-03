Ost-Ghuta ist derzeit einer der Brennpunkte des Elends, das der syrische Bürgerkrieg bringt. (dpa)

Täglich sehen wir die Grausamkeiten in Ost-Ghuta, fassungslos haben wir den Mord in der Slowakei an Ján Kuciak registriert. Doch viele Verletzungen von Menschenrechten finden keinen medialen Widerhall: Es ist keine Nachricht wert, dass die Pressefreiheit in Kambodscha kurz vor den Wahlen ausgelöscht worden ist. Kaum jemand erfährt, dass Frauen in El Salvador zu langen Haftstrafen verurteilt werden, wenn sie eine Fehlgeburt erleiden.

Auch die Politik nimmt zweierlei Maß. Die EU hat ungewohnt flott Sanktionen gegen das links-autoritäre Regime in Venezuela verhängt. Doch sie verliert kein Wort zur Ukraine, obwohl dort die Bürgerrechte zunehmend erodieren. Deutschland macht es nicht besser: Jahrelang wurde gestritten, wie die Bundesrepublik auf die Unterdrückung Oppositioneller in China reagieren sollte.

Mit der zunehmenden Bedeutung Chinas ist die Bundesregierung immer kleinlauter geworden. Die Frage der Menschenrechte ist zu einer Art Nischenthema geworden. Für eine Zeit, in der Politiker vom Schlage Putins, Erdogans, Kims und Trumps die Geschicke der Welt verändern, ist das schon verblüffend.

