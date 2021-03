Kommentar zur Klimabilanz

Durchwachsen

Norbert Holst

Trotz der Corona-Effekte in Wirtschaft und Verkehr fällt die Klimabilanz für 2020 durchwachsen aus. Deutschland muss an Tempo zulegen, wenn es seine Klimaziele tatsächlich erreichen will, meint Norbert Holst.