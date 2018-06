Als 1975 das erste Treffen auf Schloss Rambouillet nahe Paris stattfand, war man noch zu sechst: Kanada, der aktuelle Gastgeber, stieß erst im folgenden Jahr dazu. Die damals militärisch wie wirtschaftlich mächtigste Staatengruppe der Welt wurde angeführt von Männern, die sich charakterlich ähnlich waren und entsprechend verstanden. Das galt vor allem für die beiden Initiatoren, Frankreichs Präsidenten Valéry Giscard d'Estaing und Bundeskanzler Helmut Schmidt, aber auch für die vier anderen: US-Präsident Gerald Ford, Briten-Premier Harold Wilson, Japans Regierungschef Takeo Miki und dessen italienischen Amtskollegen Aldo Moro.

Allesamt waren sie Pragmatiker, die gemeinsam ihre Staaten durch schwierige Zeiten manövrieren wollten. Wirtschaftlich stand man überall unter Druck: Die erste große Ölkrise als Folge des Nahostkrieges von 1973 wirkte noch nach; das gemeinsame starre, auf den US-Dollar fixierte Wechselkurssystem von Bretton Woods war gescheitert. Die USA hatten ein wachsendes Leistungsbilanzdefizit, auch wegen der stark zulegenden Importe aus den boomenden Volkswirtschaften in Japan und der Bundesrepublik. Freilich waren noch längst nicht die jetzigen Dimensionen erreicht.

Außenpolitisch waren die Zeiten genau so unruhig wir heute: Die USA hatten den Krieg in Südostasien schon verloren, linksextremistischer wie arabischer Terrorismus erschütterte die Welt, in Lateinamerika bekriegten sich rechte Diktaturen und linke Guerillas, die Sowjetunion und China waren noch lange nicht auf Reformkurs. Aber die westlichen Staaten und vor allem ihre Führungsmacht wussten: Da kommen wir halbwegs unbeschadet nur durch, wenn wir bei aller wirtschaftlichen Konkurrenz politisch einigermaßen zusammenhalten.

Die lange historische Rückblende schärft vielleicht den Blick dafür, wie sinnvoll das G 7-Treffen am kommenden Wochenende im kanadischen La Malbaie (noch) sein kann. Der mächtigste G7-Staat führt gerade einen Handelskrieg gegen alle anderen und schert sich einen Dreck um die Folgen. Von den übrigen sechs zerlegt sich derweil ein weiteres Land selbst, dessen populistische Rechts-Links-Regierung auf die immense eigene Staatsverschuldung pfeift. Großbritannien ist vor allem mit seinem Rückzug aus der EU und dem gemeinsamen Markt beschäftigt. Deutschland und Frankreich als Führungsmächte der verbliebenen Union ringen noch um den künftigen Kurs. Kanada und Japan sind stabil, aber auch zu zweit politisch zu schwach, um die USA als Schrittmacher abzulösen. Exportweltmeister China sitzt gar nicht mit am Tisch, ebenso wenig die hochpotenten Volkswirtschaften Niederlande, Südkorea, Hongkong und Belgien, die Kanada längst überrundet haben.

Kurz: Das Format G 7 ist ebenso aus der Zeit gefallen wie der exklusive Kreis der fünf Veto-Mächte im UN-Sicherheitsrat. Sinnvoll sind nur noch G20-Treffen. Da ist die Bühne für Donald Trump zwar noch größer, aber dafür wird auch das Ausmaß seiner Isolation deutlicher.