Seit März 2014 hat Russland die Krim trotz internationaler Proteste in sein Staatsgebiet aufgenommen. Unser Foto zeigt eine Feier zum fünften Krim-Jahrestag. (Alexey Malgavko/dpa)

Es gibt eine Denkschule, die sich Realismus nennt. Hier wird die Politik eines Landes durch das Streben nach Sicherheit bestimmt. Diese Sicherheit soll durch Stärke geschaffen werden – und zwar insbesondere auch militärische. Oft geht diese Idee Hand in Hand mit dem Propagieren von Stabilität nach innen, etwa durch Polizeimaßnahmen oder das Berufen auf nationale Einheit und Größe. Streben nach nationaler Größe schafft aber kein besseres Leben für die eigenen Bevölkerungen und schafft auch keine wirkliche Sicherheit.

Man nehme Russland oder China. Die russische Regierung, die wohl den INF Vertrag zur Begrenzung von nuklear bestückbaren Mittelstreckenraketen unterlaufen hat, duldet keine freien Wahlen oder zivilgesellschaftliche Mitbestimmung. Dafür verkauft sie den russischen Bürgern die Besetzung der Krim als in ihrem Interesse. China wiederum erhebt immer wieder Ansprüche auf das demokratische Taiwan und weite Teile des südchinesischen Meeres. Die Politik der Regierung wird der eigenen Bevölkerung, der politische Freiheit zuhause ebenfalls verwehrt bleibt, mit einer Portion chinesischem Nationalismus schmackhaft gemacht. Die Türkei oder Indien wären nur zwei weitere Beispiele.

Gleichzeitig ist die soziale und ökonomische Situation in Ländern wie China, Russland oder Indien für große Teile der Bevölkerungen prekär. Und auch die Welt sieht sich ganz anderen Problemen gegenüber. Der Klimawandel bringt immer häufiger Extremwetterlagen mit sich. 25 Prozent der Menschheit lebt in Ländern extremer Trockenheit. Pro Minute sterben sechs Kinder unter fünf Jahren an den Folgen von Hunger. Diese Probleme nicht anzugehen, schafft früher oder später Unsicherheit für alle, etwa durch Migration oder soziale Unruhen. Denken in militärischen Kategorien und nationalem Glanz ist da überholt. Das Gegenteil ist richtig: Das Gefühl zu vermitteln, Teil einer besonderen Nation zu sein, benebelt die Menschen. Es ist und war schon immer ein Versuch, sie von Forderungen nach tatsächlichen Verbesserungen ihrer eigenen Lebenswelt abzulenken.

Es ist Zeit, dass die Bevölkerungen wirklichen Realismus ihrer Regierungen einfordern, damit diese sich den wirklichen Problemen zuwenden. Und es wird Zeit, dass sich die Menschen nicht mehr von emotionalisierten Begriffen wie Patriotismus oder Nation einlullen und ablenken lassen. Denn Denken und Handeln in nationalen Kategorien löst die Probleme schon lange nicht mehr – wenn das denn jemals der Fall gewesen sein sollte. Vielleicht sind Hongkong und Moskau gerade ein Anfang.

Zur Person

Unser Gastautor

ist Politikwissenschaftler an der Leuphana-Universität Lüneburg. Er beschäftigt sich mit Nachhaltigkeits- und Sicherheitspolitik. Studiert hat Laws in Bremen und Vilnius (Litauen).