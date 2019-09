Wenigstens das scheint sicher zu sein: Edward Snowdens neues Buch «Permanent Record: Meine Geschichte» wird ein Bestseller werden. (Jörg Carstensen / dpa)

Er ist wieder da: Edward Snowden. Es war ruhig geworden um den abtrünnigen US-Agenten im Moskauer Exil, doch nun beglückt er die Welt mit einem neuen Buch. Der berühmteste aller Whistleblower ist präsent auf allen Kanälen, in sämtlichen Medien. So ist das eben, wenn man für die einen ein Heiliger, für die anderen ein Hochverräter und für Dritte schlicht ein Bestseller-Autor ist. Aber ist der Hype berechtigt?

2013, als Snowden die gigantischen Überwachungssysteme der National Security Agency (NSA) öffentlich machte, hieß der US-Präsident noch Barack Obama. Der hatte schon seinen Hoffnungsträger-Nimbus verloren, und Bundeskanzlerin Angela Merkel musste ihm enttäuscht klarmachen: „Abhören unter Freunden, das geht gar nicht!“ Doch, wenn man „Freunde“ durch „Verbündete“ ersetzt, was unter Staaten weit realistischer ist, wie schon Charles de Gaulle wusste.

Snowden heute

Snowden wiederum sorgte für das bittere Erwachen der Kanzlerin, aber was hat er uns heute noch zu sagen? Heute, wo im Weißen Haus mit Donald Trump ein Präsident residiert, der seine Geheimdienstchefs gerne vergrault oder feuert, wenn ihm ihre Analyse nicht passt. Heute, wo die konkurrierende Supermacht China ein Überwachungssystem aufbaut, das die NSA wie eine alte Concierge wirken lässt. Heute, wo Snowdens Gastgeber Russland ganze Hacker- und Trollarmeen aufbietet, um andere Staaten auszuspionieren und zu destabilisieren.

Sollte ich jemals aus dem Fenster fallen, dann wurde ich geschubst, gibt Snowden etwas pathetisch im „Spiegel“ zu Protokoll. Nun ja, der Mann hat ironischerweise in einem Staat Unterschlupf gefunden, der ausgerechnet bei der finalen Abrechnung mit Überläufern große Expertise aufweist. Aber ist Snowden auch für die US-Dienste noch so wichtig oder gar bedrohlich, dass sie ihm nach dem Leben trachten? Fakt bleibt: Er wird von US-Behörden strafrechtlich – und nicht etwa politisch – verfolgt. Der Vorwurf, er habe die nationale Sicherheit gefährdet, ist eben keineswegs „in sich zusammengefallen“, wie der Ex-Agent behauptet. Andererseits legten es die USA nicht einmal darauf an, das Erscheinen seines Buches zu verhindern – so heiß scheint die Ware dann doch nicht mehr zu sein.

Vieles von dem, was Snowden jetzt äußert, wirkt einerseits seltsam naiv, andererseits eher alarmistisch als aufklärerisch. So empört ihn, dass der Bundesnachrichtendienst nach wie vor eng mit der NSA und der CIA zusammenarbeitet. Das tun Geheimdienste eben, wenn sie gemeinsame Ziele oder gemeinsame Gegner haben. Und an beiden herrscht kein Mangel, von Afghanistan bis Mali und von Moskau über Teheran bis Peking und Pjöngjang. Reichlich blauäugig ist deshalb auch die Hoffnung, dass ihm ausgerechnet ein Nato-Staat Asyl gewähren könne, vorzugsweise Frankreich oder Deutschland – selbst wenn prominente Sozialdemokraten, Grüne und Linke dies für eine gute Idee, ja sogar für moralisch geboten halten.

Ausschlaggebend für sein Handeln sei gewesen, dass die NSA mit ihrer umfassenden Abschöpfung von Kommunikationsdaten amerikanischer Bürger gegen die US-Verfassung verstoße, betont Snowden. Das ist zweifellos ein ehrenwertes Motiv, zumal er bereit war, dafür ein sehr angenehmes Leben aufzugeben. Doch warum hat er den Kampf gegen die Datenkrake nicht vor US-Gerichten aufgenommen? Warum hat er sich nicht an Kongressabgeordnete gewandt? Schon der Watergate-Skandal hatte doch gezeigt, wie robust das System der Gewaltenteilung in den USA ist.

"Überwachungskapitlaismus" gefährdet Privatsphäre

Snowden aber belässt es dabei, dass seine Vorgesetzten „Komplizen“ des Rechtsbruchs gewesen seien. Ihn habe der Bericht über den Bau eines riesigen Rechenzentrums der NSA schockiert und die Äußerung des CIA-Cheftechnikers Ira Hunt, nahezu alle von Menschen erzeugten Informationen erfassen zu können.

Heute warnt Snowden vor „Überwachungskapitalismus“, der die Privatsphäre aller gefährde und der das freie Internet ermordet habe. Die „größte Schandtat“ der Regierungen und Tech-Giganten sei es, von den Online-Aktivitäten der Nutzer auf deren Offline-Verhalten zu schließen. Die Sorglosigkeit, mit der viele auf „einverstanden“ klicken, sieht er durchaus. Für sie will er ein Tool entwickeln, dass „alle möglichen Verbindungen zwischen Menschen offenlegt“. Notfalls mache er das im Alleingang. Gewiss, ausgerechnet in Moskau. Und der größte Markt wäre zweifellos China, über das Snowden auffällig wenig zu sagen hat. Der Mann ist ebenso faszinierend wie tragisch, ein Don Quijote des Digitalzeitalters.