Ulrike Elsner, Vorstandsvorsitzende des Verbandes der Ersatzkassen (VDEK)

Die letzte Zeit des Lebens zu Hause verbringen: Viele sterbenskranke Menschen haben diesen Wunsch. Und Tausenden wird er jedes Jahr erfüllt – dies ist zu einem großen Teil auch der Arbeit ambulanter Hospizdienste zu verdanken. Sie zu unterstützen, ist für Ersatzkassen weit mehr als bloß ein gesetzlicher Auftrag, es ist ihnen auch ein wichtiges Anliegen.

Die gesetzlichen Krankenkassen haben 2017 rund 76 Millionen Euro für die Förderung ambulanter Hospizdienste ausgegeben – vier Millionen Euro mehr als im Vorjahr. Damit hat sich die Fördersumme in wenigen Jahren mehr als verdoppelt: 2010 lagen die Zuwendungen noch bei 33 Millionen Euro. Als größte Kassenart waren die Ersatzkassen 2017 mit 28 Millionen Euro Hauptförderer der ambulanten Hospizarbeit.

Erfreulich ist aber auch eine andere Entwicklung: Immer mehr Hospizdienste stellen einen Förderantrag. Bundesweit 915 Dienste konnten so 2017 von den Kassen finanziell unterstützt werden, 200 mehr als noch 2010. Das Geld – es stammt natürlich aus Beiträgen – fließt in Form von Zuschüssen in Personal-, Fahrt- und andere Sachkosten sowie in die Qualifizierung von ehrenamtlichen Mitarbeitern.

Achtung und Wertschätzung

Gerade diese Ehrenamtlichen verdienen unsere Anerkennung. Trösten, Zuhören, die Hand halten – damit leisten sie einen wichtigen Dienst, zusätzlich zur Palliativversorgung durch Ärzte und Pflegekräfte. Mit ihrem Engagement sind sie eine große Stütze für Betroffene und ihre Angehörigen – ihre Lebenspartner, Kinder, Eltern.

Dafür verdienen die Ehrenamtlichen von uns allen Achtung und Wertschätzung. Übrigens ist die Zahl der Menschen, die sich heute in Deutschland in der ambulanten Hospizarbeit engagieren, beachtlich. Fast 40.000 sind es allein bei den von den Krankenkassen geförderten Hospizdiensten, und jährlich werden es mehr. Mehr als 53.000 Patienten haben die Ehrenamtlichen am Lebensende 2016 zur Seite gestanden.

Kinderhospize sind wichtige Anlaufstellen

Besonders traurig ist es, wenn Kinder gehen. Ängste, Haltlosigkeit, Trauer lähmen und belasten auch ihre Familien schwer. Für sie sind Kinderhospize wichtige Anlaufstellen. Es ist gut, dass die gesetzlichen Krankenkassen diese Einrichtungen seit 2017 ganz besonders unterstützen. 21 Kinderhospize mit 211 Plätzen erhalten derzeit Vergütungen für zusätzliches Personal und eine kind- beziehungsweise familiengerechte Ausstattung.

Damit wird zum Beispiel ermöglicht, dass Eltern und Geschwister in den Einrichtungen mit untergebracht werden und so in der Nähe der betroffenen Kinder sein können. Die Finanzierung und Förderung der Hospizarbeit ermöglicht, dass Menschen da sind, wenn die Medizin nicht mehr heilen kann.

Zur Person:

Unsere Gastautorin Ulrike Elsner ist seit 2012 Vorstandsvorsitzende des Verbandes der Ersatzkassen. Die Juristin ist Mitglied in der Deutschen Gesellschaft für Kassenarztrecht und Ehrenamtliche Richterin am Bundessozialgericht.