Schweden baut bei den Corona-Maßnahmen auf Freiwilligkeit und Eigenverantwortung. (Maxim Thore)

Seit Januar hat Schweden ein neues Pandemiegesetz. Es ermächtigt die Behörden dazu, ins öffentliche Leben einzugreifen, um Menschenansammlungen und damit die Ausbreitung von Covid-19 zu unterbinden. Öffentliche sowie private Zusammenkünfte, Freizeit- und Kulturzentren, Geschäfte, der öffentliche Verkehr sowie bestimmte Plätze können für eine begrenzte Anzahl von Menschen zugänglich gemacht oder im Notfall ganz geschlossen beziehungsweise verboten werden. Die rechtliche Grundlage für einen Lockdown ist also gegeben, doch davon wurde bisher noch nicht Gebrauch gemacht.

Für Geschäfte gilt stattdessen eine Begrenzung der Besucherzahl, abhängig von der Größe der Ladenfläche. Pro zehn Quadratmeter wird ein Kunde zugelassen. Zum Einkaufen besteht weder eine Masken- noch eine Testpflicht, es gilt lediglich der Appell zum Abstandhalten und zur gegenseitigen Rücksichtnahme.

Besonders sichtbar im Stadtbild wird die Zutrittsbeschränkung ab Freitagmittag vor den Filialen des staatlichen Alkoholmonopols Systembolaget: In bis zu 50 Meter langen Schlangen warten die Einkäufer, vorbildlich mit ein, zwei Armlängen Abstand zu-­einander. Getränke mit einem Alkoholgehalt von mehr als 3,5 Prozent sind nur in diesen Spezialgeschäften erhältlich, und die schließen früher als Supermärkte und andere Geschäfte.

Obwohl das Einkaufen über den gesamten bisherigen Verlauf der Pandemie in Schweden möglich gewesen ist, verzeichnet der Handel herbe Einbußen. Der monatlich erhobene Stilindex für die Mode- und Schuhbranche geht davon aus, dass im März dieses Jahres ein Viertel weniger Kleider verkauft wurden als im Vergleichsmonat vor zwei Jahren. Der Einzelhandel für Schuhe muss sogar mit dem halben Umsatz auskommen.

„Die Empfehlung, von zu Hause zu arbeiten, und das Verbot von Treffen im größeren Kreis wirken sich negativ auf den Verkauf von Bekleidung und Schuhen aus“, konstatiert Mats Hedenström vom schwedischen Handelsverband (Svensk Handel). „Der Onlinehandel von hauptsächlich Kleidung ist zwar gestiegen und hat einen Teil des Verlustes in den Geschäften ausgeglichen. Dennoch gibt es immer noch eine Menge Modehäuser, die sich kaum über Wasser halten können, und viele mussten schon schließen.“

Wie der Einzelhandel ist auch die schwedische Gastronomie von der Pandemie getroffen. Gaststätten dürfen geöffnet bleiben und aktuell bis zu vier Gäste pro Tisch empfangen. Allerdings gilt noch bis mindestens 2. Mai eine von der Regierung verhängte Sperrstunde: Jeweils zwischen 20.30 Uhr und 5 Uhr dürfen die Gäste nicht vor Ort essen und trinken, und die letzte Runde Alkohol wird um 20 Uhr ausgeschenkt. Am nächsten Tag gibt es Bier und Wein wieder ab 11 Uhr. Die Corona-Maßnahmen in Schweden bauen zu einem großen Teil auf Freiwilligkeit und Eigenverantwortung. Die Gesundheitsbehörde erlässt Ratschläge und Empfehlungen für das ganze Land, während die 21 Provinzen ergänzende konkrete Hinweise geben, die an die Gegebenheiten vor Ort angepasst sind. Dass die Regierung und die Behörden mit ihren Vorgaben nicht alle Landesteile über einen Kamm scheren können, erklärt sich durch die Geografie: Mit knapp 450.000 Quadratkilometern in Schweden – hinter Frankreich und Spanien – das drittgrößte Land der EU, doch mit rund zehn Millionen Einwohnern rangiert es viel weiter hinten.

Pro Quadratkilometer verzeichnet man durchschnittlich 25 Einwohner – etwa ein Zehntel der Bevölkerungsdichte Deutschlands. Nur in den Ballungsgebieten Stockholm, Göteborg und Malmö sowie in manchen Stadtkernen kommen 200 Einwohner auf einen Quadratkilometer. Im Großteil des Landes sind es unter zehn. Und genau wegen des vielen Platzes und der weiten, unberührten Natur stellen sich alle Regionen Schwedens auf einen regen Sommertourismus ein. Sowohl aus dem Inland als auch aus den Nachbarländern sowie aus Deutschland werden Tausende Besucher erwartet. Touristische Reisen sind grundsätzlich nicht verboten, und Hotels dürfen Gäste uneingeschränkt und ohne Dokumente beherbergen. Bis voraussichtlich 31. Mai ist für die Einreise nach Schweden lediglich ein negativer Coronatest erforderlich.

In der schonischen Hafenstadt Trelleborg, wo Fähren aus Travemünde und Rostock mit Touristen ankommen, wird seit Ostern für eine reibungslose Logistik gesorgt. Unter anderem wurde beim Fähranleger eine Corona-Teststation errichtet, um die Heimreise zu vereinfachen. „Deutsche Urlauber sind herzlich willkommen“, sagt Maarja Edman, sie ist Geschäftsführerin der Tourismusgesellschaft Visit Trelleborg. „Südschweden ist eine der ersten Auslandsdestinationen für Deutsche, denen Mallorca zu riskant ist und die neue Reiseziele suchen, wo sie mit dem eigenen Auto hin- und herumkommen. Außerdem werden mehr und mehr Leute geimpft. Und wenn etwas passiert, kann man leicht umkehren“, meint Edman.

Das Interesse zeichne sich bereits deutlich ab: Für Juli seien viele Unterkünfte ausgebucht. „Ich stelle fest, dass nicht mehr nur eingefleischte Skandinavien-Fans kommen, die zu den Elchen in Småland oder zum Nordkap weiterreisen, sondern auch Leute, die einfach einen Tapetenwechsel wollen. In Südschweden fühlen sie sich sicher, weil dort weniger Menschen sind und man in der Natur viel Platz hat. Das Wanderwegenetz Skåneleden und der Höhenzug Hallandsåsen sind plötzlich interessante Alternativen zu Wanderurlaub in Nepal.”

Zur Sache

Der schwedische Weg in Zahlen

Am 31. Januar 2020 wurde in Schweden der erste Corona-Fall bestätigt. Seitdem wurden rund 920.000 Personen positiv auf das Virus getestet und erfasst. Allerdings wird von einer deutlich höheren Dunkelziffer ausgegangen. Etwa 14.000 Todesfälle wurden bislang Covid-19 zugeschrieben. Bei den Erkrankungen sind Frauen und Männer ungefähr gleich häufig betroffen, allerdings ist die Sterblichkeit bei Männern mit 54 Prozent etwas höher.

Im März und April wurden landesweit wöchentlich zwischen 300 und 400 neue Fälle pro 100.000 Einwohner registriert. Aufgrund dieses hohen Inzidenzwerts gilt Schweden derzeit als Gebiet mit besonders hohem Infektionsrisiko. Jedoch variieren die Werte von Region zu Region stark. Mit Impfungen wird der Entwicklung gegengesteuert: Etwa ein Viertel der schwedischen Bevölkerung hat die erste Dosis erhalten, und knapp jeder zehnte Schwede hat auch die zweite Spritze bekommen. Bislang wurden überwiegend Personen über 70 Jahre geimpft. Bis 15. August sollen alle volljährigen Schweden zumindest ihre erste Dosis bekommen haben.