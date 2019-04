Die Flut an Informationen macht uns dafür anfällig die Neuigkeiten nur noch oberflächlich aufzunehmen. (Sebastian Gollnow /dpa)

Sie kennen das sicher: Sie spülen gerade Geschirr, sitzen in der Straßenbahn oder im Büro und dann macht es in der Hosentasche plötzlich: Bwwwwt bwwwt. Nur schnell schauen, wer‘s war. Wisch nach oben. Aha, okay, so ist das – nach fünf Sekunden wandert das Gerät zurück in die Tasche. Egal ob Koalitionskrach, Terror-Tat oder neuester Trump-Tweet: Unser schlaues Telefon informiert uns über alles, was in der Welt passiert. Und zwar sofort. Die Welt dreht sich noch genauso schnell wie vor zwanzig Jahren, aber gefühlt eben doch schneller.

Die Rund-um-die-Uhr-Versorgung wiegt uns in Sicherheit: Wir finden, ganz gut Bescheid zu wissen. Doch ist das wirklich so? Das Phänomen des Drüberhuschens und Überschriftenlesens ist weit verbreitet. Das zeigt sich einerseits an Kommentaren in sozialen Netzwerken. Bei einigen ist offensichtlich: Der Schreiber oder die Schreiberin kann den Text gar nicht gelesen haben. Das zeigt sich andererseits auch an der Tatsache, dass einige Medien schon stichpunktartige Zusammenfassungen ihrer Online-Artikel anbieten.

Ein Phänomen, das nicht individuell verschuldet, sondern vor allem in der Digitalisierung begründet ist. Die weltweite Vernetzung macht es möglich, Neuigkeiten in Windeseile zu verbreiten. Das Angebot an Nachrichten steigt. Das ist erst einmal gut und eine unglaubliche Chance. Es hätte sonst noch viel länger gedauert, bis Europa vom Wirbelsturm Idai in Mosambik mitbekommen hätte.

Globalisierung erhöht die Komplexität

Viele Ungerechtigkeiten am anderen Ende der Welt würden viel länger unsichtbar bleiben. Die Globalisierung erhöht aber auch die Komplexität. Wer blickt denn wirklich noch durch beim Brexit-Wirrwarr? Was haben amerikanische Importzölle für Folgen? Und wer ist im Jemen-Krieg mit wem verbündet? Die Push-Meldung erklärt es nicht.

Genau deshalb ist es nötig, öfter mal inne zu halten. Sonntags etwa. Sich einfach mal bewusst Zeit zu nehmen, für die ausführliche Lektüre des Lieblingsmediums. Oder um die Liste an Fragen, die sich unter der Woche angesammelt haben, abzuarbeiten. Diese Zeitung hat seit Jahrzehnten am Sonntag eine besonders üppige Ausgabe. Mal innehalten und sich auf Themen einzulassen, wird für gesellschaftliche Teilhabe unumgänglich.

In Zeiten, in denen wir überall mit Informationen überhäuft werden, droht ein Teil der Bevölkerung das Interesse zu verlieren. Jede Eilmeldung klingt dramatisch. Sie zu nutzen, ist völlig legitim. Wer aber ausschließlich diese Häppchen konsumiert, könnte den Eindruck gewinnen, die Welt gehe bald unter – und sich deshalb gar nicht mehr informieren. Wer sich Zeit nimmt und in die Tiefe geht, hört auch das Positive, das Erfreuliche. Die unendlichen Möglichkeiten der Vernetzung sind nämlich ein großer Schatz. Wir müssen nur richtig buddeln.