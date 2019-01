Geld von der EU gibt es nur für das Umsetzen von empfholenen Reformen. Eine Pflicht steht hinter der Umsetzung jedoch nicht. (Thierry Monasse /dpa)

Die Wettbewerbsschwäche der südeuropäischen Volkswirtschaften wird angesichts der sich anbahnenden Rezession bedrohlich. Die sehr wettbewerbsfähige deutsche Wirtschaft drückt vor allem die italienische und französische zunehmend an die Wand: Die Strukturreformen in Italien, die die drittgrößte Volkswirtschaft der Eurozone wieder wettbewerbsfähig machen sollten, sind vor Jahren steckengeblieben.

Ähnlich bergab ging es jahrelang in Frankreich, der zweitgrößten Volkswirtschaft. 2017 schien sich das zu ändern: Der neue Staatspräsident Emmanuel Macron war entschlossen, mit einer mehrjährigen Reformagenda Frankreichs Wettbewerbsfähigkeit wiederherzustellen. Nun knickte er vor den gewalttätigen Protesten ein und strich die meisten Reformschritte für 2019.

Mehr zum Thema Interview mit David McAllister „Die EU muss besser werden“ Der CDU-Europaabgeordnete David McAllister aus Bad Bederkesa kommt am 4. Januar nach Lilienthal. In ... mehr »

Seitdem herrscht in Paris, wie auch in Brüssel, Ratlosigkeit bis blankes Entsetzen: Wie kann Macron jetzt noch die nächsten geplanten – und nötigen – Reformschritte durchsetzen? Ein Teufelskreis: Durch den Verzicht auf Reformen geht es mit der französischen Wirtschaft weiter bergab, was die Proteste noch verstärken wird.

EU-Kommission kann nur empfehlen

Machtlos schaut die EU-Kommission auf die Entwicklung. Sie kann nur unverbindliche Empfehlungen für Strukturreformen abgeben, die aber keine Regierung beachtet. Daher will Brüssel jetzt ein „Reformumsetzungsinstrument“ einführen: Wenn ein Land die von der EU-Kommission empfohlenen Reformen ergreift, bekommt es Geld von der EU.

Italien soll maximal 2,6 Milliarden Euro erhalten können, Frankreich maximal 2,9 Milliarden Euro. Das ist viel zu wenig. Wird Macron die zurückgezogenen Reformen doch noch in Kraft setzen, nur um die Euros von der EU zu kassieren? Natürlich nicht. Denn er selbst ist ja davon überzeugt, dass diese Reformen nötig sind. Nur wagt er es nicht mehr, sie gegen die Proteste durchzusetzen. Das können auch ein paar Milliarden von der EU nicht ändern. Macron geht es um sein politisches Überleben. Populistische Bewegungen treiben ihn vor sich her.

In Paris erwarten viele schon jetzt einen Sieg des nationalistischen, EU-feindlichen Front National bei der nächsten Wahl, die spätestens 2022 stattfinden wird. Insgeheim räumt man auch in Brüssel ein, dass das „Reformumsetzungsinstrument“ ein Akt der Verzweiflung ist, der nichts bewirken wird. Was heißt das für Deutschland? Die Bundesregierung wird in der kommenden Rezession alles daran setzen, dass die Eurozone nicht zerbricht. Das wird teuer. Aber gibt es eine Alternative? Es wird hinauslaufen auf: „pay or pray“.

Zur Person

Unser Gastautor ist Vorsitzender der Stiftung Ordnungspolitik und des Centrums für Europäische Politik in Freiburg. Der gebürtige Bremer war Kurator der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft.