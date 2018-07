Die SPD ist nur dabei, statt mittendrin. Auch die mahnenden Worte von Andrea Nahles holen die Sozialdemokraten nicht aus ihrer Defensive. (dpa)

Lange war die SPD nur Zuschauer in diesem verbissen geführten Streit der Unions-Schwestern, nun endlich mischt sich die Parteispitze ein. Doch auch ihr Fünf-Punkte-Plan, der eindeutig den Kurs der Bundeskanzlerin stützt, und die mahnende Worte sprechende Andrea Nahles holen die Sozialdemokraten nicht aus ihrer Defensive. Es ist der Versuch, zu signalisieren: Hallo, wir sind auch noch da.

Die SPD ist aber nur dabei, statt mittendrin in dieser gefährlichen Kraftprobe. Zwar sind sie im Vergleich zur CSU der gewichtigere Partner, doch mit seinen ständigen Ultimaten hat CSU-Chef Horst Seehofer die Machtverhältnisse auf den Kopf gestellt.

Diese Chaostage müssen den Sozialdemokraten daher vorkommen wie die Fortsetzung eines Albtraums. Eine Partei lässt sich in eine Regierung drängen, der sie eigentlich gar nicht angehören will. Und dann scheitert vielleicht die Große Koalition auch noch an der Hybris eines gekränkten Horst Seehofer. Mitgehangen, mitgefangen – schon wieder muss die SPD mit dem Strom schwimmen.