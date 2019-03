Ein Blumenstrauß ist in der Nähe des Tatorts in der Linwood Avenue auf einem Leitkegel neben Polizei-Absperrband zu sehen. Bei dem mutmaßlichen Terror-Angriff im neuseeländischen Christchurch sind 49 Menschen getötet worden. (Mark Baker /dpa)

Wieder herrscht Trauer in Christchurch. Die Menschen in der 375 000 Einwohner zählenden neuseeländischen Stadt sind geschockt. Doch diesmal ist es kein Erdbeben wie 2010/2011, diesmal ist es ein brutaler Anschlag auf betende Menschen. Ausgeführt wurde er mutmaßlich von einem 28-jährigen Australier mit einem bizarren anti-muslimischen Weltbild. Noch gibt es viel zu wenig gesicherte Erkenntnisse über den Hintergrund der schrecklichen Tat. Doch auch wenn die Ermittlungen abgeschlossen sind, wird die Frage nach dem Warum nicht zu beantworten sein. Am Ende werden Hass und Fanatismus als Erklärung bleiben. Und tiefe Ratlosigkeit und Ohnmacht.

Erdbeben sind schrecklich. Es gab viele Tote damals an der Ostküste der Südinsel Neuseelands. Gegen Natur­katastrophen ist der Mensch machtlos. Und gegen Terror? Verhindern lassen sich auch Anschläge wie dieser in Christchurch nicht. Alle Präventivmaßnahmen und alles Hätte, Wenn und Aber ändert daran nichts. Die freie, multikulturelle und multikonfessionelle Welt, in der wir leben wollen, ist verwundbar. Umso wichtiger ist jetzt, dass die Menschen zusammenstehen. Dass sie ihre Freiheit des Denkens und Glaubens nicht aufgeben. Dass sie nicht unterscheiden in Ethnien und Religionen.

In Christchurch ist nach dieser albtraumhaften Tat jetzt die Zeit der gemeinsamen Trauer. Danach wird die Stadt ihr freies Leben weiterführen. Das ist es, was zählt.