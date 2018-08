Das Treffen zwischen Bundeskanzlerin Merkel und Spaniens Ministerpräsident Sánchez war wichtig. Denn es zeichnet sich eine neue Nord-Süd-Achse ab, um die unkontrollierte Migration nach und innerhalb Europas zu bremsen. Spanien und Deutschland beschlossen demonstrativ, nach gemeinsamen Lösungen zu suchen. Das ist in jeder Hinsicht positiv. Aber es kann auch nicht mehr als ein Anfang sein, um der Sekundärmigration, der unkontrollierten Weiterreise von Asylbewerbern in Europa, entgegenzusteuern.

Beim Streit über die Wirksamkeit solcher Rücknahmeabsprachen geht freilich unter, dass sich am Wochenende ein sehr viel wichtigeres Abkommen zur Migrationskontrolle abzeichnete: Merkel und Sánchez treiben eine europäische Grenzschutz-Partnerschaft mit Marokko voran. Die meisten Flüchtlingsboote, die in Spanien ankommen, legen in Marokko ab. Deswegen soll Marokkos Küstenwache mit europäischer Hilfe aufgerüstet werden. Auch wenn es in Marokko Defizite bei den Menschenrechten gibt, ist dies vermutlich der einzig gangbare Weg, um zu verhindern, dass sich Tausende auf die lebensgefährliche Mittelmeerreise Richtung Spanien begeben.