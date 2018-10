EU-Gipfel in Brüssel (Francisco Seco/AP/dpa)

Es soll niemand sagen, die EU habe sich nicht bemüht. Deshalb begann dieser Brexit-Gipfel in ­Brüssel mit einer ausgestreckten Hand in Form einer gut gemeinten Geste, die Übergangsperiode zur Regelung der Beziehungen zwischen London und Brüssel zu verlängern. London schlug die Hand aus. Ein weiterer Fehler, denn es hätte ein Befreiungsschlag aus dem wachsenden Druck werden können.

Deal or No Deal – das ist längst keine Frage von gutem Willen oder vertraglichen Feinheiten mehr, sondern von der begrenzten Handlungsfähigkeit der ­beteiligten Parteien. Premierministerin Theresa May wird auf jeden Fall bei ihrer Heimkehr nach London verrissen – ob es nun die Kritiker in den eigenen Reihen oder die Mehrheitsbeschaffer der nordirischen DUP sind. Die einen legen sich quer, wenn sie einen Deal hat, die anderen, falls sie keinen mitbringt. Nicht einmal die EU kann sich sicher sein, ob ein erfolgreicher Abschluss Bestand haben würde: Wie hoch ist das Risiko, dass von den Parlamenten, die bei einem Ausstiegsvertrag mitentscheiden dürfen, auch nur eines Nein sagt?

Der Brexit entpuppt sich als eine fahrlässige Idee – für beide Seiten. Es ist eine Illusion, dass das Land aus über 50 Freihandelsverträgen aussteigen kann, um bessere Vereinbarungen zu erzielen. Der Brexit löst keine Schwierigkeiten, er schafft neue. Das Angebot, sich mehr Zeit für die Gestaltung eines neuen Miteinanders zu nehmen, kommt deshalb zur rechten Zeit. Weil es Druck aus den Verhandlungen nimmt – und dadurch vielleicht sogar den Blick klärt. Denn die Kanzlerin hat Recht: Das Vereinigte ­Königreich muss ein enger Partner dieser Union bleiben.