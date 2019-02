Eine der Thesen begründet die derzeitige Stärke der Grünen mit der Schwäche der politischen Gegner. (Stefan Sauer/dpa)

Beim Fußball gilt: Für eine Halbzeitführung oder den Herbstmeister-Titel kann sich niemand etwas kaufen. Abgerechnet wird zum Schluss. Übertragen auf das politische Spielfeld heißt das: Mit Umfragen gewinnt man keine Wahlen. Die Grünen sollten sich daher nicht zu sicher sein. Es ist längst nicht ausgemacht, dass sie bei der Bundestagswahl in zwei Jahren immer noch bei 18 Prozent stehen. Und selbst wenn, dann gibt es ja immer noch diese kleinen gelben Spielverderber, die plötzlich keine Lust mehr haben. So mussten die Grünen die gebuchte Reise nach Jamaika quasi über Nacht wieder absagen, weil die FDP nicht mehr mitfliegen wollte. Dumm gelaufen damals im Herbst 2017 für Cem Özdemir, Katrin Göring-Eckardt und Co. Fast am Ziel, und dann das.

Kummer gewohnt sind sie also. Fragt sich nur, woran es liegt, dass bei den Grünen die Umfrageergebnisse in der Mitte der Legislatur meist deutlich besser sind als die dann folgenden Wahlergebnisse? Das Institut für Demoskopie Allensbach hat versucht, dem auf den Grund zu gehen. Herausgearbeitet wurden im Wesentlichen zwei Thesen.

Die eine besagt, dass die Grünen als eine Partei wahrgenommen werden, die für das politische Gleichgewicht unverzichtbar ist. Längst glauben nicht nur die Grünen-Anhänger, dass die Partei gebraucht wird. Eine Funktion, die übrigens früher einmal der FDP zugeschrieben wurde.

Die zweite These begründet die derzeitige Stärke der Grünen mit der Schwäche der politischen Gegner. Na klar, das macht es Robert Habeck und Annalena Baerbock – dem sich gut ergänzenden Führungsduo – natürlich leichter, bei SPD, CDU und FDP zu wildern und aus den Grünen langsam eine Volkspartei zu machen. Mit den Sozialdemokraten können sie inzwischen mithalten.

Die Medien kommen ins Spiel

Doch warum dieses ständige Auf und Ab zwischen Umfragewerten und Wahlergebnissen? Die Demoskopen aus Allensbach begründen das letztlich mit der Themenarmut der Partei. Klima und Umweltschutz – in diesem eben doch sehr einseitigen Spektrum bewegt es sich. Das sorgt bei eingehenderer Beschäftigung mit den Grünen dann für Ernüchterung. Und wann genau steht die Programmatik der Parteien auf dem Prüfstand? Genau, immer dann, wenn gewählt wird.

Schließlich bringen die Meinungsforscher auch noch die Medien ins Spiel. Sie hätten im vergangenen Jahr den Grünen deutlich mehr Aufmerksamkeit geschenkt als zum Beispiel den Linken und der FDP. Die guten Umfragewerte der Grünen könnten daher eher Folge dieses Hypes als der inhaltlichen und personellen Überzeugungskraft der Partei geschuldet sein. Wie stark die Grünen also tatsächlich sind, und vor allem wie lange diese Stärke anhält – eine verlässliche Antwort wird erst die Wahl bringen. Bis dahin darf weiter über die „Partei des Zwischenhochs“ gerätselt werden.