Ende April protestierten viele Palästinenser gegen eine Absage der Wahlen. Die Proteste haben nichts genutzt. (MOHAMMED SALEM/DPA)

Wieder ist eine Hoffnung zerplatzt. Euphorisch war der deutsche Außenminister Heiko Maas Anfang Januar von einem Treffen mit seinen französischen, ägyptischen und jordanischen Kollegen aus Kairo nach Berlin zurückgekehrt und hatte einen neuen Schwung in den israelisch-palästinensischen Beziehungen ausgemacht. Das Nahost-Quartett habe erreicht, dass endlich wieder Wahlen in den Palästinenser-Gebieten stattfinden werden. Präsident Mahmud Abbas habe ein entsprechendes Dekret verabschiedet. Die Vorbereitungen für den Urnengang im Mai liefen auf Hochtouren. Die EU wollte sich an den Vorbereitungen beteiligen und Beobachter schicken.

Doch heute hört sich das so an: „Wir nehmen die Entscheidung des palästinensischen Präsidenten, die für den 22. Mai 2021 angesetzten Parlamentswahlen zu verschieben, mit Bedauern zur Kenntnis. Wir sind der festen Überzeugung, dass starke, rechtmäßige, repräsentative und rechenschaftspflichtige demokratische Institutionen nach wie vor der Schlüssel zu Selbstbestimmung und Staatsaufbau in den palästinensischen Gebieten sind. Wir rufen die palästinensische Behörde auf, möglichst rasch einen neuen Terminplan für die Wahlen vorzulegen.“

Dies geschieht aber nicht. Abbas begründet seinen Rückzug damit, dass Israel es nicht gewährleisten könne, dass auch die Palästinenser in Ost-Jerusalem wählen könnten. Doch das ist vorgeschoben. Der wahre Grund ist die Angst des 85-jährigen Autokraten vor einer Wahlschlappe gegen die islamistische Hamas. Die Umfragen legen nahe, dass viele Palästinenser Abbas bei den Parlamentswahlen abgestraft hätten. Gleiches befürchtete er bei den später vorgesehen Präsidentschaftswahlen.

Seit 15 Jahren ist in Palästina nicht mehr gewählt worden. Damals gewann die Hamas haushoch. Aus Sicht von Israel und den westlichen Staaten hatte die falsche Kraft gesiegt. Sie weigert sich, Israel als Staat anzuerkennen, und feuern immer wieder Raketen dorthin ab. Die Folge dieser Politik ist bis heute die tiefe innenpolitische Spaltung der Palästinenser. Abbas sitzt seit 2006 in seinem Sessel in Ramallah, im Westjordanland, Hamas-Chef Ismail Haniyya in Gaza.

Doch keiner der beiden bewegte sich auf den anderen zu. Vereinbarungen zur Bildung einer gemeinsamen Regierung entpuppten sich als Lippenbekenntnisse. Gaza und Westjordanland blieben in inniger Feindschaft verbunden. Doch dann drehte der damalige US-Präsident Donald Trump 2018 den Palästinensern den Geldhahn zu und stoppte die Zahlungen an die UNRWA, das UN-Hilfswerk für Palästina.

Und siehe da, Abbas und Haniyya bewegten sich und einigten sich auf Wahlen, sowohl für ein gemeinsames Parlament als auch für einen neuen Präsidenten. Es war die Einsicht in die Notwendigkeit, bevor die Wirtschaft – vor allem im Gaza-Streifen – kollabieren könnte. Um die Arbeit der UNRWA nicht grundsätzlich zu gefährden, haben Deutschland und die EU ihre Beiträge für das Hilfswerk erheblich aufgestockt. Seit 2018 ist Deutschland der größte Geber. Doch das reichte bei Weitem nicht, die wirtschaftliche Lage verschlechterte sich zusehends. Schließlich gab Abbas dem Druck der Europäer nach – vordergründig und halbherzig, wie sich jetzt herausstellt.

Abbas stößt auf enorme Ablehnung

Seine Absage der Wahlen hat heftige Reaktionen ausgelöst. Von den 36 aufgestellten Partei-Listen, sind 25 gegen die Absage. Auch in der Fatah-Fraktion von Abbas bildeten sich neue Fronten, die nach so langer Zeit einen politischen Aufbruch fordern. In den vergangenen Wochen wurde zudem sehr deutlich, dass die große Mehrheit der Palästinenser Abbas ablehnt. Darunter sind auch viele Erstwählerinnen und -wähler, welche die Korruption in der palästinensischen Führung wie auch den autoritären Führungsstil von Abbas verurteilen.

Doch der Dauerpräsident hat Chancen, sich ein weiteres Mal um die Wahlen drücken zu können. US-Präsident Joe Biden will den Geldhahn für die Palästinenser wieder aufdrehen. Er erweist damit den jungen Palästinensern, die nach Reformen und Demokratie streben, einen Bärendienst.