Der gefühlte ewige Lockdown findet kein Ende. Kanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten verlängern ihn bis kurz vor Ostern. Immerhin: Es kommen einige weitere Lockerungen. Nach den Friseuren sind auch die anderen sogenannten körpernahen Dienstleistungen dran, auch Blumenläden und Gartencenter dürfen wieder aufmachen. Der vom Kanzleramt vorgelegte Stufenplan enthält zudem eine Reihe weiterer Signale für vorsichtige Öffnungen – unter bestimmten Umständen bis hin zu Außengastronomie und Theater.

Ansonsten heißt es: testen, testen, testen. Schnell- und Selbsttests, die vom kommenden Montag an in den Handel kommen sollen, werden eine starke Rolle im Kampf gegen Corona bekommen. Und beim Impfen soll es endlich schneller gehen, von Ende März oder spätestens Anfang April an sollen Haus- und Fachärzte in vielen Praxen impfen können. Gleichwohl verfiel die Runde auch in altbekannte Rituale. So sollen sich Jens Spahn und die Regierungschefs über den holprigen Impfstart in die Haare bekommen haben.

Es war ein Balanceakt für Merkel und die Regierungschefs. Das Pandemiegeschehen ist diffus, Mediziner und Wissenschaftler warnen vor einer dritten Welle, die Bevölkerung ist pandemiemüde. Der vorgelegte Stufenplan könnte diese Müdigkeit verstärken. Denn die diskutierten Lockerungen – etwa in der Gastronomie oder im Sport – sind an verschiedene Inzidenzwerte und Zeiträume gekoppelt, sie verlangen teilweise nach vorheriger Terminabsprache und einem tagesaktuellen Selbst- oder Schnelltest. Da dürfte manch ein Zeitgenosse schnell den Überblick verlieren, was er wann, wo darf und was nicht.

Nach all den Dissonanzen zwischen Lockerungs- und Lockdown-Befürwortern im Vorfeld des Gipfels ist es allerdings fraglich, wie stark sich die Länderchefs an die Beschlüsse gebunden fühlen. Zuletzt waren einige Länder mit Lockerungen vorgeprescht, so öffnete Bayern die Baumärkte, Rheinland-Pfalz erlaubte das Solo-Terminshopping im Einzelhandel. Angesichts der enormen Spannweite von regionalen Sieben-Tage-Inzidenzwerten dürften weitere Einzelgänge folgen.