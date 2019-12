Sein markantes Äußeres ist inzwischen den meisten Franzosen gut bekannt: Gewerkschaftsführer Philippe Martinez will mit den Streiks die komplette Aufgabe der geplanten Rentenreform erreichen. Zugleich will der frühere kommunistische Funktionär damit auch seine Gewerkschaft CGT wieder zur Nummer eins unter den Arbeitnehmervertretungen machen. (GAILLARD/Reuters)

Paris. Es ist nicht verbürgt, wann Philippe Martinez zuletzt in der Öffentlichkeit gelacht hat. Ernst und streng blickt er drein, mit tiefen Stirnfalten und einem kämpferisch nach vorne gereckten Schnauzbart. In Frankreich erscheint der Generalsekretär der Gewerkschaft CGT derzeit auf allen Kanälen, gilt er doch als treibende Kraft hinter dem Streik gegen die Rentenreform, für den sich mehrere Gewerkschaften zusammengeschlossen haben. Diese erleben im Kräftemessen mit der Regierung eine Renaissance, nachdem die Gelbwesten-Bewegung sie bereits an den Rand gedrängt hatte, die nicht mehr auf klassische Formen des Arbeitskampfes setzte, sondern sich dezentral und in den sozialen Netzwerken organisierte.

„Die Regierung verhöhnt die Menschen“, tönte Martinez, nachdem Premierminister Édouard Philippe am Mittwoch die Eckpunkte der Rentenreform vorgestellt hatte. Martinez’ Bedingung, den Streik zu beenden, der Frankreich seit mehr als einer Woche in weiten Teilen blockiert, ist nichts weniger als der komplette Rückzug des Reformprojekts, bei dem die bisher 42 Kassen in ein einziges Punktesystem überführt werden und die Franzosen langfristig länger arbeiten sollen. Seine Gegner werfen ihm völliges Fehlen von Dialogbereitschaft vor oder, wie Wirtschaftsminister Bruno Le Maire sagte, dass er „mehr seine eigenen Truppen als die Franzosen verteidigt“. Seine Anhänger aber sehen in ihm den charismatischen Vorkämpfer für den Erhalt des Sozialstaates gegen „neoliberale“ Tendenzen. Der 58-Jährige neigt zur Aufteilung in Gut und Böse, Schwarz und Weiß, er formuliert klar, direkt, dramatisch. „Die Zukunft mehrerer Generationen steht auf dem Spiel“, warnt er. Er wolle „das beste Rentensystem der Welt“ bewahren – das französische, das einen vergleichsweise früheren Renteneintritt und hohe Pensionszahlungen vorsieht.

Der Sohn eines Arbeiters und einer Putzfrau, die vor seiner Geburt aus Spanien in einen ruhigen Vorort von Paris gezogen waren, begann seine Karriere als Metallarbeiter bei Renault, wo er früh in die CGT eintrat. Sie galt als gewerkschaftlicher Arm der Kommunistischen Partei, in der er sich zunächst parallel engagierte. Vom Amt des Generalsekretärs der Metallurgie-Teilgewerkschaft der CGT, das er ab 2008 innehatte, stieg Martinez 2015 zum CGT-Generalsekretär auf, wo er schnell seinen Ruf als kompromissloser Verhandlungsführer zementierte.

Allerdings mit gemischtem Erfolg: Seinen Versuch, 2016 eine vom damaligen Wirtschaftsminister Emmanuel Macron beförderte Arbeitsmarktreform zu stoppen, scheiterte ebenso wie der Kampf gegen weitere Liberalisierungen, als Macron Präsident geworden war. Der jetzige Widerstand ist eine wichtige Gelegenheit für die Gewerkschaften zu zeigen, dass sie noch da sind – nur noch knapp acht Prozent der französischen Angestellten sind gewerkschaftlich organisiert. Und für Martinez speziell bietet sich die Chance, den verlorenen Rang der CGT als mitgliederstärkste Arbeitervertretung wieder einzunehmen, die sie inzwischen an die gemäßigtere CFDT abgegeben hat. Deren Chef Laurent Berger hat sich allerdings erst spät dem Widerstand gegen die Reform angeschlossen – während Martinez längst zu dessen Personifizierung wurde.

Zur Sache

Ministerin appelliert an Streikende

Nach mehr als einer Woche mit massiven Ausfällen im Fern- und Nahverkehr hat Frankreichs Umwelt- und Verkehrsministerin Élisabeth Borne die Angestellten der Verkehrsbetriebe aufgefordert, ihren Streik gegen die geplante Rentenreform zu beenden. Sie denke vor allem an Menschen, die von den Verkehrsbehinderungen und dem damit verbundenen Stress betroffen seien, sagte Borne am Freitag dem Fernsehsender CNews. Dass sich der Streik möglicherweise bis Weihnachten ziehen könnte, nannte Borne erneut „unverantwortlich“ von den Gewerkschaften. Sie forderte eine Rückkehr an den Verhandlungstisch. Die Ministerin rief die Lokführer auf, an die Schwierigkeiten für die Franzosen zu denken. Dreiviertel der Lokführer der Staatsbahn SNCF und der Pariser Verkehrsbetriebe RATP seien von der geplanten Rentenreform nicht betroffen, so Borne. Die Gewerkschaften hatten angedeutet, dass sie auch an Weihnachten den Streik nicht aussetzen werden. Es werde keine „Waffenruhe“ während der Festtage geben, wenn die Regierung nicht wieder zu Sinnen komme, drohte der Eisenbahngewerkschafter Laurent Brun am Donnerstag.