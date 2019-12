Die Gewalt gegen Rettungskräfte lässt die Betroffenen mittlerweile demonstrieren. Wie hier 2018 im Frankfurt am Main fordern sie mehr Respekt. (Andreas Arnold /dpa)

Wenn gerade Retter – ob Ärzte, Pflege- und Rettungskräfte, Feuerwehrleute und Polizisten – zunehmend Respektlosigkeit und Gewalt ausgesetzt sind, sagt das sehr viel über den Zustand einer Gesellschaft aus. Respekt, Empathie und Rücksichtnahme sind der Kitt, der die Gesellschaft ausmacht und sie zusammenhält. Diese Werte scheinen zunehmend abhanden zu kommen. Es ist schwer erträglich, dass ausgerechnet Menschen, die anderen in Not helfen, attackiert werden. Weil die eigenen Bedürfnisse rücksichtslos über die anderer gestellt werden.

Ein besserer Schutz der Helfer ist notwendig, auch härtere Strafen für die Täter. Denn: Diese Entwicklung darf nicht einfach hingenommen werden, eine Strafverschärfung ist daher in jedem Fall ein wichtiges Signal an die Täter – und für die Retter. Das allein wird aber nicht ausreichen, damit der Kitt der Gesellschaft nicht weiter bröckelt. Rücksichtnahme, Empathie und Respekt sind Werte, die permanent trainiert und eingefordert werden müssen. Im Elternhaus, in Schulen, in Vereinen und in Firmen. Dafür braucht es vor allem auch Vorbilder, die diese Werte offensiv vorleben.