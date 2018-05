Als Israels Premier Benjamin Netanjahu zu seiner dramatischen Präsentation über den heimlichen Atomwaffenbau Irans vor den Kameras internationaler Medien das Ajatollah-Regime als Lügner brandmark­te, kam dies einem Déjà-vu gleich. 15 Jah­re zuvor hat der damalige US-Außenminister Colin Powell mit ähnlicher Verve dargelegt, dass Saddam Hussein ein Lügner sei und eben doch Massenvernichtungswaffen besitze, was nach dem UN-Embargo nicht erlaubt sei und eine Intervention erfordere.

Nur Tage später erklärte Hans Blix, da­mals Chef der UN-Rüstungskontrollkommission, er habe nichts davon bei seiner letzten Inspektion in Erfahrung bringen können. Nun sagt die Internationale Atomenergiebehörde, sie habe keine „glaubwürdigen Hinweise“ auf ein iranisches Atomwaffenprogramm nach 2009.

Tatsache damals: Ein Krieg gegen den Irak war beschlossene Sache, die Legitimation wurde schlicht erfunden. Heute scheint es wieder so zu sein. Während US-Präsident Trump mit Nordkorea, dem einen der drei Schurkenstaaten seines Vorvorgängers Bush, in Verhandlungen tritt, geht er mit dem anderen, Iran, auf Kriegskurs. Syrien, der dritte, liegt ohnehin am Boden.