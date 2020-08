Finanzminister Olaf Scholz (SPD) am vergangenen Mittwoch vor der Sitzung des Bundestags-Finanzausschusses zum Wirecard-Skandal. (Michael Kappeler /dpa)

Ein entspannter Sommerurlaub dürfte es für Olaf Scholz nicht werden, im Gegenteil. Dem Mann, dem Emotionen noch seltener ins Gesicht geschrieben stehen als der Kanzlerin, hat ein Problem. Ein milliardenschweres geradezu – und es betrifft nicht den von ihm verwalteten Bundeshaushalt. Zwar jongliert der SPD-Finanzminister gerade generös mit unfassbaren Summen, um die Corona-Krise finanzpolitisch beherrschbar zu machen. Doch was dem Vizekanzler die Ferien so richtig vermiest, hört auf den Namen Wirecard und hat sich längst zu einem politischen Skandal ausgeweitet. Die Affäre um die Pleite des Dax-Konzerns hat Kanzleramt, Wirtschafts- und Finanzministerium erreicht, weil sie nicht reagierten, obwohl sie informiert wurden.

Bereits am 19. Februar 2019 wurde der Finanzminister laut „Sachstandsbericht Wirecard“ über die dubiosen Geschäfte unterrichtet. Und auch darüber, dass die Finanzaufsicht Bafin wegen Marktmanipulation in alle Richtungen gegen Verantwortliche des Unternehmens ermittelt. Doch nicht nur gegen sie, sondern auch „gegen Personen, bei denen Hinweise zur Beteiligung an Marktmanipulationen vorliegen“. Warum aber wurde nichts unternommen? Warum wurde ein Unternehmen, das satte 1,9 Milliarden Euro Luftbuchungen in seinen Büchern hatte, weiter von der Politik hofiert?

Am 22. Juni 2019 erhielt das Finanzministerium erneut Informationen zu Wirecard, doch wieder geschah nichts. Und jetzt, zu einem Zeitpunkt also, an dem es längst darum geht, einen Untersuchungsausschuss zu installieren, der sich um Klärung der politischen Schuldfrage bemühen soll, schiebt es einer auf den anderen. Sowohl Scholz als auch Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) wurden vor den Finanzausschuss zitiert, gelobten Transparenz, beriefen sich darauf, nach Recht und Gesetz gehandelt zu haben, sorgten jedoch nicht für die notwendige Aufklärung.

Ein fatales Szenario

Besonders für Olaf Scholz könnte der Wirecard-Skandal schwerwiegende Folgen haben. Selbst wenn es ihm gelingt, der Bafin den Schwarzen Peter zuzuschieben, die parlamentarischen Aufklärungsbemühungen werden sich hinziehen. Für den Mann, der zwar nicht SPD-Vorsitzender werden durfte, der aber auf dem besten Weg ist, sich den Weg zur Spitzenkandidatur bei der Bundestagswahl im nächsten Jahr zu ebnen, wäre ein solches Szenario fatal. Hinzu kommt, dass es trotz seiner gestiegenen Popularitätswerte immer noch parteiinterne Kritiker gibt, die dem „Scholzomat“ in die Suppe spucken wollen.

Scholz, der in seiner Freizeit ein Buch nach dem anderen liest, wird in diesem Sommerurlaub also wohl die verwickelte Chronik des Wirecard-Skandals studieren müssen. Sein Problem dabei: Es handelt sich nicht um einen ausgedachten Wirtschaftskrimi. Und gesucht werden Verantwortliche.