Der Eindruck ist verheerend. Als der Außenminister Heiko Maas kürzlich nach Ankara reiste, um eine „Entspannung der Beziehungen“ mit der Türkei vorzubereiten, hatte er vorher versprochen, mit Recep Tayyip Erdogan Klartext über Menschenrechtsverletzungen zu reden. Vor Ort verflüssigte sich das zum matten Appell, „Irritationen“ aus dem Weg zu schaffen.

Vor wenigen Tagen kam der türkische Finanzminister Berat Albayrak nach Berlin, um den am heutigen Donnerstag beginnenden Staatsbesuch seines Schwiegervaters Erdogan vorzubereiten. Albayrak steht im Verdacht, vor kurzem noch Ölgeschäfte mit der Terrormiliz Daesch abgewickelt zu haben. Die Bundesminister Olaf Scholz und Peter Altmaier führten mit ihm „sehr gute Gespräche“ und stellten sich fröhlich zum Gruppenfoto auf.

Und jetzt kommt Erdogan selbst. Es mutet zutiefst falsch an, dass ein Präsident, der die Deutschen als Nazis beschimpfte, die Demokratie praktisch abschafft und nicht nur Zehntausende Dissidenten, sondern auch deutsche Journalisten einkerkert, mit militärischen Ehren zum Staatsbesuch empfangen wird.

Nun kann man kann sich die ausländischen Staatschefs nicht aussuchen. Diplomatie schreibt Höflichkeit vor und Dialog ist wichtig. Vorauseilender Gehorsam ist es nicht. Ein einfacher Arbeitsbesuch hätte es auch getan. So aber entsteht der Eindruck, für die Bundesregierung zählten einzig der Flüchtlingsdeal, gute Geschäftsbeziehungen und das geopolitische Interesse an einer stabilen Türkei.

Zu Recht lehnt die große Mehrheit der Deutschen diesen Staatsbesuch ab, sind große Protestdemonstrationen angekündigt. Nicht weil man nicht auch mit Diktatoren reden sollte, sondern weil es der Regierung in Berlin an Selbstbewusstsein und Moral im Umgang mit ihnen mangelt. Eine Entspannung der Beziehungen ist überhaupt nur möglich, weil Erdogan den Menschenrechtler Peter Steudtner und andere deutsche Geiseln nach monatelanger Haft freigelassen hat.

Sein Einlenken ist in erster Linie taktisch bedingt, denn die eskalierende Wirtschaftskrise und der Konflikt mit den USA zwingen ihn dazu. Er braucht dringend politische Rückendeckung, um die Ausweitung der Zollunion mit der EU zu erreichen und das Vertrauen der Investoren wiederherzustellen. Erdogan kommt als Bittsteller, denn auch sein wichtigstes Druckmittel lahmt: Mit der Kündigung des Flüchtlingsabkommen zu drohen, erübrigt sich, weil er auf die Milliarden aus Brüssel gar nicht mehr verzichten kann.

Sorge ist nachfühlbar

Deshalb hat die Bundesregierung eine starke Position und kann Forderungen stellen. Immerhin wurde Erdogans Wunsch beerdigt, zu „seinem Volk“ zu sprechen. Er wird den Besuch trotzdem als Propagandaerfolg verbuchen, schon weil er in Köln die neue Ditib-Zentralmoschee eröffnen und damit ein starkes Signal türkisch-muslimischer Auslandspräsenz in die Heimat senden kann. Inzwischen leben mehr als 3,5 Millionen Menschen mit türkischen Wurzeln in der Bundesrepublik. Erdogan interpretiert dies als Aufforderung, sich ungeniert in die deutsche Innenpolitik einzumischen, ein riesiges Spitzelnetz zu unterhalten und über die Ditib-Moscheen politische Botschaften zu verbreiten.

Andererseits ist die Sorge der Türkei um „ihre“ Auswanderer nachfühlbar. Doch das ist keine Einbahnstraße. Aus der 60-jährigen Migrationsgeschichte, die Hunderttausende Migranten aus der Türkei zu deutschen Staatsbürgern werden ließ, erwächst auch für die Bundesrepublik eine Verantwortung: unsere demokratischen Werte offensiv gegenüber der türkischen Regierung zu vertreten. Nur die Rückkehr zu Demokratie und Rechtsstaatlichkeit kann jenes Vertrauen wiederherstellen, dass die 7000 deutschen Firmen in der Türkei dringend brauchen.

Deshalb sollte Deutschland den Zeitpunkt nutzen, um Erdogan konkrete Zugeständnisse abzuringen: Keine Hilfen, solange EU-Bürger aus politischen Gründen eingesperrt werden. Fürsprache für die Erweiterung der EU-Zollunion nur, wenn inhaftierte Oppositionelle freigelassen werden. Modernisierung des türkischen Eisenbahnnetzes durch deutsche Firmen einzig unter der Bedingung, dass menschenverachtende Zustände wie beim Bau des dritten Istanbuler Flughafens ausgeschlossen werden. Wenn Deutschland diese Verantwortung wahrnimmt, ist schon viel gewonnen. Es wird die Freundschaft mit den Menschen der Türkei und den demokratisch gesinnten Deutschtürken fördern. Letztlich geht es darum, endlich wieder Struktur und Gestaltung in die deutsche Türkei-Politik zu bringen.