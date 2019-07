(Frank Thomas Koch)

Seit März 2016 hält die Europäische Zentralbank an ihrer Niedrigzinspolitik fest und wird es vorerst auch weiter tun. Während die Banken sich zum Nullzins Geld bei der Notenbank besorgen kön­nen, verharren die nominalen Zinssätze für das Sparbuch nur wenig oberhalb der Nulllinie. Wird dann noch die Inflationsrate (2019: 1,6 Prozent) berücksichtigt, schrumpft der reale Wert des Sparvermögens. Dabei sind mit der ängstlichen Suche nach alternativen Finanzmarktprodukten zum Sparkonto kaum Erfolge mit höheren, jedoch zumutbar riskanten Renditen zu erzielen. Aber auch der Run auf die Aktienmärkte ist denjenigen, die sich mit abrufbarem Sparvermögen absichern müssen, nicht zu empfehlen. Die Kurse sind gegenüber der realwirtschaftlichen Kraft spekulativ überhöht.

Welches sind die Motive der Notenbank für diese hartnäckige Überflutung der Wirtschaft mit billigem Geld? Hier beherrschen Verschwörungstheorien und „Fake News“ den Schlagabtausch. Da ist von der Enteignung der Sparer und den milliardenschweren Zinsersparnissen der Schuldenstaaten die Rede. Vorgeworfen wird auch die indirekte Unterstützung der Staatsverschul­dung etwa Italiens durch Staatsanleiheankäufen.

Die EZB hat trotz des vielen Frustes die gesamtwirtlichen Gründe auf ihrer Seite. Da gilt es erst einmal, das bisher erfolgreiche Eurosystem zu stabili­sieren. Vor allem kämpft die EZB gegen die anhaltende, wirtschaftliche Wachs­tumsschwäche im Euroraum. Die Noten­bank versucht deshalb mit Nullzinsen das Kreditangebot für die Wirtschaft attraktiv zu machen. Und hier ist die Crux: Die Pferde saufen kaum aus der monetär gepflegten Tränke. Der Grund ist klar: Wenn die Nach­fra­geerwartungen zur Auslastung neuer Produktionsanlagen zu gering sind, ist die Geldpolitik überfordert.

Die Zinsfalle muss endlich durch eine expansive Fi­nanz­politik mit nachhaltigen Infrastruktur-Investitionen und einer expansiven Einkommenspolitik überwunden werden. Hier zeigt sich das heutige System­problem: Erwirtschaf­tetes Einkommen flutet die Finanzmärkte, anstatt zur Fi­nanzierung von Sachin­vestitionen eingesetzt zu werden. Die Geldschwemme ist so massiv, dass einige Banken ab einer Höhe von 500 000 Euro Privateinlagen mit Strafzinsen belegen. Aber auch die Anleger schippern mit Bundesanleihen zum Minuszins in den „sicheren Hafen“. Niedrig-, Null- und Minuszinsen werden erst verschwin­den und die Spareinlagen wieder besser verzinst, wenn ein stabiles, quali­tati­ves Wachstum realisiert werden wird. Damit ist jedoch in den nächsten Jahren nicht zu rechnen.

ist Finanzwissenschaftler und Gründungsdirektor des Instituts für Arbeit und Wirtschaft (IAW) an der Universität Bremen. Hickel übt heute Berater- und Gutachtertätigkeiten aus.