Bisher ist nicht erkennbar, dass es für Reformen genügend Bereitschaft gibt.

Die Vorstellung, dass zwei Jahreshaushalte der Union praktisch auf Eis liegen, weil die Mitgliedstaaten die Gelder nicht abrufen, ist ziemlich abenteuerlich. Zum einen, weil manche scharfe Kritik an Brüssel als von keiner Sachkenntnis getrübt entlarvt wird. Das ist ein Seitenhieb auf das eine oder andere italienische Regierungsmitglied, die in Brüssel zwar einen lautstarken Auftritt hinlegten, sich aber damit erst einmal eine Nachhilfestunde in Sachen Haushaltsregeln einhandelten.

Zum anderen werden die Mittel an anderer Stelle dringend gebraucht. Aber die starren Regeln machen Umwidmungen unmöglich. So muss für jede Militärmission unter der Fahne der EU der Klingelbeutel rumgehen und Hilfsprogramme für Afrika im Umlageverfahren eingesammelt werden – obwohl genügend Geld da wäre, um alle diese Vorhaben zu finanzieren.

Dafür sollten Kommission und Mitgliedstaaten endlich die Vorgaben für den Etat ändern. Ein Etat hat flexibel zu sein, er darf auch nicht eine letztlich unüberschaubare Periode von sieben Jahren abdecken. Aber bisher ist nicht erkennbar, dass es für Reformen genügend Bereitschaft gibt.