Auf der Gamescom sind dieses Jahr wieder zahlreiche Politiker. (Oliver Berg)

Was haben Andreas Scheuer, Franziska Giffey und Paul Ziemiak gemeinsam? Sie sind alle bei der diesjährigen Gamescom in Köln dabei. Die weltweit größte Messe für Videospiele ist mal wieder ein Schaulaufen für die Politik. Die Botschaft ist klar: Wir interessieren uns für junge Menschen. Scheuer pries die Entwickler im Vorfeld gar als die „Innovativen von morgen“ und verspricht Fördergelder.

Passiert ist bislang nichts. Laut Branchenkennern ist noch kein einziger Euro in diesem Jahr geflossen. Dabei hätte es die hiesige Games-Branche bitter nötig: Der Anteil der deutschen Spiele-Entwicklungen am Umsatz ist hierzulande auf winzige 4,3 Prozent geschrumpft. Scheuer will deutsche Entwickler nun mit 50 Millionen Euro fördern – im nächsten Jahr.

Das wird nur wenig helfen. Bereits in den 2000er-Jahren hat Deutschland das Feld anderen überlassen und sich in unsinnige Debatten über „Killerspiele“ verstrickt. Firmen aus Frankreich, den USA und Polen machen mit Spielen jetzt Milliardenumsätze. Die Macher der Gamescom haben das erkannt: Ihre Eröffnungsshow war diesmal pompöser und internationaler als sonst – und erstmals auf Englisch.