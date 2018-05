Der Dom in Köln wurde wohl kaum daraus bezahlt, aber die Bundesländer finanzieren Kirchen und Religionsgemeinschaften über sogenannte Staatsleistungen mit. (DPA)

Dass Carsten Frerk zu Pfingsten einen Gottesdienst besucht, ist unwahrscheinlich. In einem Interview mit der „Wirtschaftswoche“ erklärte er: „Ich bin nicht getauft. Religion interessiert mich nicht.“ Frerk beschäftigt sich allerdings intensiv mit dem Verhältnis zwischen Staat und Kirche. Der Politikwissenschaftler wendet sich seit Jahren in Schriften und Vorträgen gegen die privilegierte Stellung der Kirchen in der Bundesrepublik und ihre „enge Verzahnung“ mit dem Staat.

Zu den Privilegien, die Frerk für überkommen hält, zählen die „Staatsleistungen an Religionsgemeinschaften“, die von Steuerzahlern finanziert werden, ob sie einer Kirche angehören oder nicht. Gezahlt werden sie von den Bundesländern, mit Ausnahme der Freien Hansestädte Hamburg und Bremen. Staatsleistungen begründen sich aus sogenannten Säkularisationsverlusten, darunter Enteignungen von Eigentum der Kirchen im 18. und 19. Jahrhundert, die es in Bremen und Hamburg so nicht gab. Das Land Niedersachsen zahlt im Jahr 2018 nach Auskunft des Kultusministeriums fast 50 Millionen Euro, gut 37 Millionen an die evangelischen Landeskirchen, gut 9,3 an die katholischen Diözesen, 2,5 Millionen an den Landesverband der jüdischen Gemeinden. Mit kleineren Beträgen werden der Landesverband israelitischer Kultusgemeinden, die evangelisch-methodistische Kirche in Norddeutschland und der Humanistische Verband Niedersachsen bedacht.

Auf knapp 524 Millionen Euro beliefen sich im Jahr 2017 die Zahlungen aller Länder an die beiden großen Kirchen laut dem Informationsportal Staatsleistungen, das Frerk mitverantwortet. Nach Angaben des Instituts für Weltanschauungsrecht sind seit Bestehen der Bundesrepublik etwa 17,3 Milliarden Euro gezahlt worden. Dabei sieht nicht nur das Grundgesetz (Artikel 140), sondern sah bereits die Weimarer Verfassung von 1919 ein Gesetz zur Neuregelung vor: „Staatsleistungen an die Religionsgesellschaften werden durch die Landesgesetzgebung abgelöst. Die Grundsätze hierfür stellt das Reich auf.“

Die Bremer CDU-Bundestagsabgeordnete Elisabeth Motschmann sprach sich 2013 für eine Reform aus: „Nach über 200 Jahren sind Entschädigungszahlungen des Staates für die Enteignungen des Kirchenbesitzes nicht mehr nachvollziehbar“, teilte sie mit. Ansonsten ist es die Fraktion der Linken, die das Thema im Bundestag in schöner Regelmäßigkeit bearbeitet. Es gehe ihnen nicht darum, Stimmung gegen Kirchen zu schüren, die Gemeinden übernähmen viele wichtige Aufgaben, sagt die religionspolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion, Christine Buchholz. „Es handelt sich um einen Verfassungsauftrag aus dem Jahr 1919. Wir sind der Meinung, dass es nach bald 100 Jahren Zeit wird, ihn endlich einzulösen.“ Die Kirchen selbst würden sich dem nicht entgegenstellen; das Festhalten an einem solchen „alten Zopf“ diene nicht ihrer Akzeptanz. Die Frage sei, wie der Prozess der Ablösung zu organisieren und finanzieren sei.

Die Kirchen gehen gelassen mit dem Thema um. Es sei Sache der Bundes- oder der Landesregierungen, Ablöse-Verhandlungen anzustoßen, nicht die der Kirchen, sagt Dirk-Michael Grötzsch, Sprecher der evangelisch-lutherischen Kirche in Oldenburg. Das Thema werde immer mal wieder diskutiert, ernsthafte Verhandlungen gebe es seiner Kenntnis nach nicht. In der Tat sieht die niedersächsische Landesregierung nach Auskunft des zuständigen Kultusministeriums „keinen Handlungsbedarf“, so sein Sprecher Sebastian Schumacher. „Die Kirchen übernehmen wichtige Aufgaben in Niedersachsen, insbesondere als freie Träger in den Bereichen Kinderbetreuung und Soziales. Dieses Engagement ist und bleibt notwendig.“ So argumentiert auch Grötzsch: „2017 hat die oldenburgische Kirche knapp 3,7 Millionen Euro an Staatsleistungen erhalten. Allleine für die rund 120 Kindertageseinrichtungen unserer Kirche haben wir 5,3 Millionen Euro ausgegeben“, und das sei nur ein Beispiel für die diakonische Arbeit der Kirche.

Auch der Leiter des katholischen Büros Niedersachsen, Prälat Felix Bernard, verweist auf „das breite Engagement der Kirchen im Sozial- und Bildungsbereich“. Staatsleistungen seien zwar eine Art „historischer Last“, aber nicht verfassungswidrig und „gut angelegtes Geld.“ Das unterstreicht auch Johannes Neukirch, Sprecher der Landeskirche Hannover: „Für uns ist der entscheidende Punkt, dass wir Aufgaben erfüllen, die sonst der Staat erfüllen müsste.“ Man könne davon ausgehen, dass das auch Politikern klar sei und deshalb nicht an der bisherigen Praxis gerührt werde. Zumal eine Ablösung die Länder teuer zu stehen kommen könnte. Experten seien sich uneins, sagt Bernard, manche seien jedoch der Meinung, dass sie das 20 bis 40-fache der derzeitigen Jahresleistungen umfassen müsse – also Billionen-Euro-Beträge. Entsprechend verwies die Landesregierung in Hannover 2013 in ihren Antworten auf Anfragen der Grünen und der SPD auf die „finanziellen und volkswirtschaftlichen Probleme“, die eine Ablösung nach sich ziehen könnte. Frerk sieht das anders. Die Ablöse habe schon mit dem Verfassungsauftrag von 1949 mit den Zahlungen begonnen und sei inzwischen längst mehr als abgegolten.

Im vergangenen Jahr schlugen die Linken im Bundestag vor, eine Kommission aus Verfassungsrechtlern, Vertretern der Kirchen, der Länder und der Zivilgesellschaft zu bilden, um Vorschläge zu erarbeiten, „wie der Ablöse-Auftrag konsensual erfüllt werden könnte“. Der Antrag fand keine Mehrheit. Allerdings haben Frerk und Buchholz den Eindruck, dass Bewegung in das Thema kommt. Innerhalb der Parteien und unter Staatskirchenrechtlern werde es kontrovers diskutiert, sagt Frerk. „Es gibt eine grundsätzliche Öffnung gegenüber religionspolitischen Fragen.“ Mehr und mehr werde erkannt, „dass da noch eine riesige Baustelle ist“, auch unter Kirchenmitgliedern. Auch innerhalb der Kirchen verbreite sich der Eindruck, dass Staatsleistungen „nicht mehr in die Zeit passen“, dem Ansehen schadeten und die Finanzierung auf andere Füße gestellt werden müsse.

Durch die europäische Rechtsprechung werde der Druck obendrein wachsen, so Frerk weiter. So habe der Europäische Gerichtshof beispielsweise unlängst beschlossen, dass die Kirche bei der Besetzung von Stellen nicht in jedem Fall eine Konfessionszugehörigkeit fordern darf.

Die Bundestagsabgeordnete Christine Buchholz will ebenfalls nicht klein beigeben. „Wir werden die Frage der Ablösung der Staatsleistungen wieder auf die Tagesordnung setzen“, sagt sie. „Das Jahr 2019, wenn sich der uneingelöste Verfassungsauftrag zum 100. Mal jährt, könnte ein guter Zeitpunkt sein.“