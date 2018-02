Symbolbild. Präsident Erdogan ist sich bewusst, welchen geostrategischen Wert die Türkei hat. (dpa)

In Berlin, Brüssel und Washington wird man noch viel Geduld brauchen. Bislang hat sich die türkische Außenpolitik nicht in ihre Richtung bewegt, allen Signalen zum Trotz. Präsident Erdogan und seine Regierung sind sich bewusst, welchen geostrategischen Wert ihr Land hat. Zudem ist der Leidensdruck noch nicht hoch genug, um Ankara zum Einlenken zu bewegen – weder wirtschaftlich noch diplomatisch oder militärisch.

Der Türkei steht das Wasser eben nicht bis zum Hals. Das kann man wohl erst sagen, wenn Zehntausende nicht mehr für Erdogan auf die Straße gehen, sondern gegen leere Kochtöpfe, Inflation und Massenarbeitslosigkeit, womöglich auch wegen Hunderter Gefallener in Syrien. Das darf man sich natürlich nicht wünschen – schon aus Rücksicht auf jene Hälfte der türkischen Bevölkerung, die Erdogan und sein Regime ablehnt.

Es gilt also, den Draht zu Erdogan nicht zu kappen, gleichzeitig aber die zivile Opposition zu stärken. Der stärkste Hebel ist die von Ankara gewünschte Ausweitung der Zollunion mit der EU. Für jedes Zugeständnis hier muss ein Schritt hin zu Liberalisierung und Rechtsstaatlichkeit in der Türkei Bedingung sein. Immerhin hat die Kanzlerin klargemacht, dass es keine „Verknüpfungen“ von Rüstungsgeschäften mit der Freilassung Yücels oder anderer Deutscher geben werde. Gut so.