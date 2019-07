Ist ohne Mehrheit: Pedro Sánchez, amtierender Ministerpräsident von Spanien. (Manu Fernandez/dpa)

Als ob die EU nicht schon genug Sorgen hätte: Nun ist auch noch in Spanien, der viertgrößten Wirtschaftsmacht der Eurozone, die Regierungsbildung vorerst gescheitert. Der Sozialist Pedro Sánchez, einziger Kandidat für das Amt des Ministerpräsidenten, erhielt beim entscheidenden zweiten Wahlgang im Parlament keine ausreichende Mehrheit. Zuvor waren die Koalitionsgespräche mit der linken Partei Podemos geplatzt. Jetzt drohen in Spanien schon wieder nationale Neuwahlen – dabei war erst Ende April neu gewählt worden.

Das sind keine beruhigenden Aussichten. Weder für Spanien, wo schon seit mehreren Jahren mangels starker Regierungen weitgehender politischer Stillstand herrscht. Noch für die EU, die in diesen bewegten Zeiten kein Machtvakuum und keine Instabilität an ihrer südeuropäischen Flanke gebrauchen kann. Ein unregierbares Spanien – das fehlte gerade noch.

Dabei hätte alles so einfach sein können. Denn die sozialdemokratisch orientierten Sozialisten haben im Parlament zusammen mit den kleineren Parteien links der Mitte die absolute Mehrheit – theoretisch wenigstens. Das Problem ist nur, dass eine Vereinbarung über eine parlamentarische Zusammenarbeit oder sogar eine Regierungskoalition am Streit über politische Programme und Ministerposten scheiterte. Hinzu kommt ein Mangel an Gemeinsinn, der in der Vergangenheit schon öfter Koalitionen im Wege stand, die in anderen Ländern normal sind.

Wie geht es nun weiter? Mit der gescheiterten Regierungsbildung läuft zunächst einmal der Countdown für Neuwahlen an. Wenn nicht in den nächsten zwei Monaten doch noch ein Regierungspakt zustande kommt, was als wenig wahrscheinlich gilt, müssen die Bürger wieder an die Urnen gerufen werden. Fraglich ist nur, ob diese nationale Wahl, es wäre die vierte in vier Jahren, die politische Dauerblockade Spaniens beenden wird.